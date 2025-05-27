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В Челябинске два пассажира автобуса получили ожоги из-за кондиционера - РИА Новости, 27.05.2025
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11:16 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/ozhogi-2019287520.html
В Челябинске два пассажира автобуса получили ожоги из-за кондиционера
В Челябинске два пассажира автобуса получили ожоги из-за кондиционера - РИА Новости, 27.05.2025
В Челябинске два пассажира автобуса получили ожоги из-за кондиционера
Два пассажира автобуса в Челябинске получили ожоги из-за неисправности системы кондиционирования в салоне, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T11:16:00+03:00
2025-05-27T11:16:00+03:00
происшествия
россия
челябинск
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 мая – РИА Новости. Два пассажира автобуса в Челябинске получили ожоги из-за неисправности системы кондиционирования в салоне, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК РФ по региону. По данным СУСК, СМИ и соцсети опубликовали информацию о том, что двое пассажиров автобуса №51 во время движения по улице Энгельса в Челябинске получили ожоги из-за неисправности системы кондиционирования. Также сообщается, что водитель не принял меры по оказанию помощи пострадавшим девушкам, им пришлось самостоятельно добираться до медицинского учреждения. "По данному факту в следственном управлении Следственного комитета РФ по Челябинской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья граждан)", - говорится в сообщении. Следователем СК России истребована документация, касающаяся организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности в пути, уточняется в сообщении. По данным пресс-центра прокуратуры региона, проводятся надзорные мероприятия, будет проверено соблюдение перевозчиком требований законодательства при техническом обслуживании транспортных средств и оказании услуг перевозки гражданам. "По результатам проверки будет дана оценка действиям перевозчика, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, будет оказана необходимая правовая помощь лицам, пострадавшим в результате инцидента", - отмечает надзорное ведомство.
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происшествия, россия, челябинск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Челябинск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Челябинске два пассажира автобуса получили ожоги из-за кондиционера

СК завел дело из-за ожогов от кондиционера у 2 пассажиров автобуса в Челябинске

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Фото : СК России
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 мая – РИА Новости. Два пассажира автобуса в Челябинске получили ожоги из-за неисправности системы кондиционирования в салоне, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
По данным СУСК, СМИ и соцсети опубликовали информацию о том, что двое пассажиров автобуса №51 во время движения по улице Энгельса в Челябинске получили ожоги из-за неисправности системы кондиционирования. Также сообщается, что водитель не принял меры по оказанию помощи пострадавшим девушкам, им пришлось самостоятельно добираться до медицинского учреждения.
"По данному факту в следственном управлении Следственного комитета РФ по Челябинской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья граждан)", - говорится в сообщении.
Следователем СК России истребована документация, касающаяся организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности в пути, уточняется в сообщении.
По данным пресс-центра прокуратуры региона, проводятся надзорные мероприятия, будет проверено соблюдение перевозчиком требований законодательства при техническом обслуживании транспортных средств и оказании услуг перевозки гражданам. "По результатам проверки будет дана оценка действиям перевозчика, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, будет оказана необходимая правовая помощь лицам, пострадавшим в результате инцидента", - отмечает надзорное ведомство.
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ПроисшествияРоссияЧелябинскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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