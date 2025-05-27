В Челябинске два пассажира автобуса получили ожоги из-за кондиционера
СК завел дело из-за ожогов от кондиционера у 2 пассажиров автобуса в Челябинске
© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : СК России
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 мая – РИА Новости. Два пассажира автобуса в Челябинске получили ожоги из-за неисправности системы кондиционирования в салоне, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
По данным СУСК, СМИ и соцсети опубликовали информацию о том, что двое пассажиров автобуса №51 во время движения по улице Энгельса в Челябинске получили ожоги из-за неисправности системы кондиционирования. Также сообщается, что водитель не принял меры по оказанию помощи пострадавшим девушкам, им пришлось самостоятельно добираться до медицинского учреждения.
"По данному факту в следственном управлении Следственного комитета РФ по Челябинской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья граждан)", - говорится в сообщении.
Следователем СК России истребована документация, касающаяся организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности в пути, уточняется в сообщении.
По данным пресс-центра прокуратуры региона, проводятся надзорные мероприятия, будет проверено соблюдение перевозчиком требований законодательства при техническом обслуживании транспортных средств и оказании услуг перевозки гражданам. "По результатам проверки будет дана оценка действиям перевозчика, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, будет оказана необходимая правовая помощь лицам, пострадавшим в результате инцидента", - отмечает надзорное ведомство.