https://ria.ru/20250527/ozhogi-2019287520.html

В Челябинске два пассажира автобуса получили ожоги из-за кондиционера

В Челябинске два пассажира автобуса получили ожоги из-за кондиционера - РИА Новости, 27.05.2025

В Челябинске два пассажира автобуса получили ожоги из-за кондиционера

Два пассажира автобуса в Челябинске получили ожоги из-за неисправности системы кондиционирования в салоне, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T11:16:00+03:00

2025-05-27T11:16:00+03:00

2025-05-27T11:16:00+03:00

происшествия

россия

челябинск

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 27 мая – РИА Новости. Два пассажира автобуса в Челябинске получили ожоги из-за неисправности системы кондиционирования в салоне, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК РФ по региону. По данным СУСК, СМИ и соцсети опубликовали информацию о том, что двое пассажиров автобуса №51 во время движения по улице Энгельса в Челябинске получили ожоги из-за неисправности системы кондиционирования. Также сообщается, что водитель не принял меры по оказанию помощи пострадавшим девушкам, им пришлось самостоятельно добираться до медицинского учреждения. "По данному факту в следственном управлении Следственного комитета РФ по Челябинской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья граждан)", - говорится в сообщении. Следователем СК России истребована документация, касающаяся организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности в пути, уточняется в сообщении. По данным пресс-центра прокуратуры региона, проводятся надзорные мероприятия, будет проверено соблюдение перевозчиком требований законодательства при техническом обслуживании транспортных средств и оказании услуг перевозки гражданам. "По результатам проверки будет дана оценка действиям перевозчика, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, будет оказана необходимая правовая помощь лицам, пострадавшим в результате инцидента", - отмечает надзорное ведомство.

https://ria.ru/20250526/pozhar-2019054665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, челябинск, следственный комитет россии (ск рф)