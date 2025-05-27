https://ria.ru/20250527/ozerov-2019254169.html

Посол Озеров: молдавский учебник по истории написали, чтобы обелить Запад

Посол Озеров: молдавский учебник по истории написали, чтобы обелить Запад - РИА Новости, 27.05.2025

Посол Озеров: молдавский учебник по истории написали, чтобы обелить Запад

Молдавский учебник по истории написан по соросовской методичке, чтобы обелить Запад за подталкивание Гитлера к нападению на СССР, заявил РИА Новости посол РФ... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T08:18:00+03:00

2025-05-27T08:18:00+03:00

2025-05-27T09:02:00+03:00

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КИШИНЕВ, 27 мая - РИА Новости. Молдавский учебник по истории написан по соросовской методичке, чтобы обелить Запад за подталкивание Гитлера к нападению на СССР, заявил РИА Новости посол РФ Олег Озеров. Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Также агентство выяснило, что новый учебник по истории для старших классов в Молдавии при описании событий Великой Отечественной войны выдал американские бомбардировщики за советские самолеты, которые якобы бомбили румынский город. Еврейская община Молдавии 16 мая потребовала от властей Молдавии изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания, в противном случае организация пообещала обратиться в суд. "Не только в Молдавии появляются подобные учебники. Они есть и в прибалтийских государствах и нацелены на молодые мозги, чтобы сформировать определенные видения у них истории. Ссылаются при этом на пакт Молотова-Риббентропа, на то, что было два тоталитаризма, которые сражались друг с другом. Вся эта концепция была введена в действие в период перестройки… Этот идеологический конструкт лег в основу учебников, которые пишутся по одним соросовским методичкам, и где происходит явная подмена понятий и замалчивание фактов", - сказал Озеров. Российский посол напомнил, что концепцию тоталитаризма изобрел американский политолог, советник по национальной безопасности 39-го президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский и, по его словам, исключительно для того, чтобы она использовалась против Советского Союза, для идеологического воздействия на умы людей в Европе и в Советском Союзе. "Эти учебники - грубое насилие над реальной историей, попытка исказить, переписать, проигнорировать ключевые факты истории, выставить зачинщиков агрессии чуть ли не жертвами и, прежде всего, снять ответственность с западных стран, которые подталкивали фашистскую Германию к нападению на Советский Союз, которые вели странную войну, которые сдавали Чехословакию. И эти люди сейчас пытаются задним числом переписать историю и возложить ответственность за развязывание Второй мировой войны на Советский Союз. Как будто Советский Союз строил концлагеря и сжигал в печах миллионы людей. Этот факт в учебнике игнорируется или говорится скороговоркой. А диктатор Ион Антонеску (румынский маршал, один из пособников Гитлера - ред.) выставляется чуть ли не эффективным менеджером", - отметил посол. Озеров подчеркнул, что Россия, безусловно, не может согласиться с такой трактовкой истории, потому что за этим стоит не только историческая правда, но и об этой правде вопиют миллионы жертв, которые Советский Союз понес в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Оппозиция в Молдавии неоднократно поднимала вопрос опасности искажения истории. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

https://ria.ru/20250526/moldaviya-2019046477.html

https://ria.ru/20250526/posol-2019041035.html

https://ria.ru/20250522/gosduma-2018487777.html

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молдавия, германия, сша, олег озеров, збигнев бжезинский, майя санду, в мире