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Осужденный киллер из Осетии хотел в колонию ближе к дому, но передумал - РИА Новости, 27.05.2025
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07:55 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/osetiya-2019252696.html
Осужденный киллер из Осетии хотел в колонию ближе к дому, но передумал
Осужденный киллер из Осетии хотел в колонию ближе к дому, но передумал - РИА Новости, 27.05.2025
Осужденный киллер из Осетии хотел в колонию ближе к дому, но передумал
Олег Гагиев по кличке "Ботэ", отбывающий пожизненный срок за организацию серии громких убийств в Северной Осетии, обратился в суд с просьбой перевести его в... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T07:55:00+03:00
2025-05-27T07:55:00+03:00
происшествия
россия
вологодская область
южная осетия
северо-кавказский окружной военный суд
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Олег Гагиев по кличке "Ботэ", отбывающий пожизненный срок за организацию серии громких убийств в Северной Осетии, обратился в суд с просьбой перевести его в колонию ближе к дому, но на стадии апелляции отказался от иска и не вышел из камеры для участия в процессе, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В 2012 году Северо-Кавказский окружной военный суд признал Гагиева виновным в семи убийствах и приговорил к пожизненному заключению в колонии особого режима. Отбывать наказание его отправили в "Полярную сову" в Ямало-Ненецком автономном округе. Гагиев вначале обратился во ФСИН с просьбой о его переводе в колонию в Вологодской области, а когда ему отказали - в Лабытнангский городской суд ЯНАО. В суде он настаивал, что его родственники живут в Северной Осетии и не могут ездить к нему в колонию в ЯНАО, поэтому просил перевести его в ближайшее к дому подходящее исправительное учреждение. Помимо этого он потребовал компенсацию в 500 тысяч рублей за нарушение его прав. Городской суд пришел к выводу, что материалы дела "не содержат данных о наличии исключительных обстоятельств, препятствующих Гагиеву О.С. отбывать наказание в виде лишения свободы в ФКУ ИК-18 УФСИН России по ЯНАО", и в иске ему отказал. Гагиев подал апелляционную жалобу, однако до ее рассмотрения написал заявление об отказе от иска. "В судебном заседании была организована видео-конференц-связь с ФКУ ИК-18 УФСИН России по ЯНАО, однако Гагиев О.С. отказался выходить из камеры для участия в видео-конференц-связи", - говорится в материалах. В итоге суд прекратил производство по административному делу. Гагиев родился в Южной Осетии. В 1990-е работал в контрразведке, а после увольнения переехал в Москву, где присоединился к группировке своего однофамильца Аслана Гагиева по кличке "Джако". Там ему отвели роль главного киллера. В банду "Ботэ" входили экс-сотрудники правоохранительных органов, которые охотились на своих бывших коллег-силовиков, успешных предпринимателей, высокопоставленных чиновников и представителей криминальных структур. В 2008 году Гагиев принимал участие в убийствах мэра Владикавказа и вице-премьера Северной Осетии.
https://ria.ru/20250219/killer-2000305861.html
https://ria.ru/20250209/banda-1998210421.html
россия
вологодская область
южная осетия
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происшествия, россия, вологодская область, южная осетия, северо-кавказский окружной военный суд, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Россия, Вологодская область, Южная Осетия, Северо-Кавказский окружной военный суд, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Осужденный киллер из Осетии хотел в колонию ближе к дому, но передумал

Киллер Гагиев просил перевести его в колонию ближе к дому, но передумал

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Олег Гагиев по кличке "Ботэ", отбывающий пожизненный срок за организацию серии громких убийств в Северной Осетии, обратился в суд с просьбой перевести его в колонию ближе к дому, но на стадии апелляции отказался от иска и не вышел из камеры для участия в процессе, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В 2012 году Северо-Кавказский окружной военный суд признал Гагиева виновным в семи убийствах и приговорил к пожизненному заключению в колонии особого режима. Отбывать наказание его отправили в "Полярную сову" в Ямало-Ненецком автономном округе.
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Гагиев вначале обратился во ФСИН с просьбой о его переводе в колонию в Вологодской области, а когда ему отказали - в Лабытнангский городской суд ЯНАО. В суде он настаивал, что его родственники живут в Северной Осетии и не могут ездить к нему в колонию в ЯНАО, поэтому просил перевести его в ближайшее к дому подходящее исправительное учреждение. Помимо этого он потребовал компенсацию в 500 тысяч рублей за нарушение его прав.
Городской суд пришел к выводу, что материалы дела "не содержат данных о наличии исключительных обстоятельств, препятствующих Гагиеву О.С. отбывать наказание в виде лишения свободы в ФКУ ИК-18 УФСИН России по ЯНАО", и в иске ему отказал.
Гагиев подал апелляционную жалобу, однако до ее рассмотрения написал заявление об отказе от иска. "В судебном заседании была организована видео-конференц-связь с ФКУ ИК-18 УФСИН России по ЯНАО, однако Гагиев О.С. отказался выходить из камеры для участия в видео-конференц-связи", - говорится в материалах. В итоге суд прекратил производство по административному делу.
Гагиев родился в Южной Осетии. В 1990-е работал в контрразведке, а после увольнения переехал в Москву, где присоединился к группировке своего однофамильца Аслана Гагиева по кличке "Джако". Там ему отвели роль главного киллера.
В банду "Ботэ" входили экс-сотрудники правоохранительных органов, которые охотились на своих бывших коллег-силовиков, успешных предпринимателей, высокопоставленных чиновников и представителей криминальных структур. В 2008 году Гагиев принимал участие в убийствах мэра Владикавказа и вице-премьера Северной Осетии.
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