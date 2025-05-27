Песков назвал эскалацией снятие ограничений на дальнобойное оружие для ВСУ
Песков назвал решение по дальнобойному оружию для Киева шагом к конфронтации
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Снятие Европой ограничений на применение дальнобойного оружия для Украины приведет к эскалации конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Так он прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений по дальности с военных поставок на Украину.
"Он (Мерц. — Прим. ред.) все-таки усердствует и настаивает на том, что такое решение было и что Украина получила разрешение без соблюдения каких-то дистанций наносить удары вглубь России. Если это соответствует действительности, если это так, то это чрезвычайно опасное решение — это буквально сразу несколько шагов в сторону дополнительной конфронтации", — сказал Песков.
По его словам, если европейские лидеры пытаются подобными заявлениями создать неопределенность для России, то они создадут неопределенность в первую очередь для себя.
"Посмотрим, смогут ли они унести это бремя", — добавил пресс-секретарь.
Он отметил, что все эти заявления самым решительным образом диссонируют с мирными усилиями, с находящимся в совсем хрупком состоянии мирным процессом.
Накануне Мерц заявил, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США отменила все ограничения по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России — нужно обеспечить их таким оружием. На сегодняшней пресс-конференции он подтвердил, что ограничения по применению дальнобойных вооружений сняли несколько месяцев назад. При этом вице-канцлер и лидер СДПГ Ларс Клингбайль сообщил, что, вопреки словам Мерца, Берлин не менял позиции по поставкам вооружений для ВСУ.
Как отмечал президент России Владимир Путин, ВСУ могут проводить операции с применением высокоточного оружия большой дальности только при участии военных стран НАТО. Это означает прямое участие Запада в противостоянии на Украине, которое существенно изменит его суть и будет подразумевать, что члены альянса — США и европейские страны — воюют с Россией.