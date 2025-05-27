https://ria.ru/20250527/oruzhie-2019408234.html

Песков назвал эскалацией снятие ограничений на дальнобойное оружие для ВСУ

Песков назвал эскалацией снятие ограничений на дальнобойное оружие для ВСУ - РИА Новости, 27.05.2025

Песков назвал эскалацией снятие ограничений на дальнобойное оружие для ВСУ

Снятие Европой ограничений на применение дальнобойного оружия для Украины приведет к эскалации конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T17:53:00+03:00

2025-05-27T17:53:00+03:00

2025-05-27T18:27:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Снятие Европой ограничений на применение дальнобойного оружия для Украины приведет к эскалации конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Так он прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений по дальности с военных поставок на Украину. "Он (Мерц. — Прим. ред.) все-таки усердствует и настаивает на том, что такое решение было и что Украина получила разрешение без соблюдения каких-то дистанций наносить удары вглубь России. Если это соответствует действительности, если это так, то это чрезвычайно опасное решение — это буквально сразу несколько шагов в сторону дополнительной конфронтации", — сказал Песков.По его словам, если европейские лидеры пытаются подобными заявлениями создать неопределенность для России, то они создадут неопределенность в первую очередь для себя."Посмотрим, смогут ли они унести это бремя", — добавил пресс-секретарь.Он отметил, что все эти заявления самым решительным образом диссонируют с мирными усилиями, с находящимся в совсем хрупком состоянии мирным процессом.Накануне Мерц заявил, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США отменила все ограничения по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России — нужно обеспечить их таким оружием. На сегодняшней пресс-конференции он подтвердил, что ограничения по применению дальнобойных вооружений сняли несколько месяцев назад. При этом вице-канцлер и лидер СДПГ Ларс Клингбайль сообщил, что, вопреки словам Мерца, Берлин не менял позиции по поставкам вооружений для ВСУ.Как отмечал президент России Владимир Путин, ВСУ могут проводить операции с применением высокоточного оружия большой дальности только при участии военных стран НАТО. Это означает прямое участие Запада в противостоянии на Украине, которое существенно изменит его суть и будет подразумевать, что члены альянса — США и европейские страны — воюют с Россией.

https://ria.ru/20250527/ukraina-2019400086.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, россия, украина, дмитрий песков, фридрих мерц, павел зарубин