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Французский политик прокомментировал решение Германии по оружию для Украины - РИА Новости, 27.05.2025
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https://ria.ru/20250527/oruzhie-2019335375.html
Французский политик прокомментировал решение Германии по оружию для Украины
Французский политик прокомментировал решение Германии по оружию для Украины - РИА Новости, 27.05.2025
Французский политик прокомментировал решение Германии по оружию для Украины
Разрешение ФРГ Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов по территории РФ призвано предотвратить наступление мира, заявил РИА Новости французский... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:34:00+03:00
2025-05-27T14:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
германия
киев
россия
фридрих мерц
флориан филиппо
олаф шольц
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ПАРИЖ, 27 мая - РИА Новости. Разрешение ФРГ Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов по территории РФ призвано предотвратить наступление мира, заявил РИА Новости французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Во вторник Мерц отметил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято ещё несколько месяцев назад. "Заявление ФРГ опасно, безответственно и призвано предотвратить наступление мира. Реальность такова, что украинский фронт разваливается, начался диалог о мире, а ЕС с его вассалами типа Макрона и Мерца занимает провоенную позицию", - сказал РИА Новости политик. По его словам, решение ФРГ говорит о ее желании выглядеть первой военной державой в ЕС. "Новый канцлер Германии Фридрих Мерц вызывает беспокойство. Он занимает гораздо более провоенную позицию, чем его предшественник Олаф Шольц. Его крайне безответственное заявление отображает империалистское желание Германии иметь первую в Европе армию, открыть первую военную бригаду за рубежом в Литве - впервые со времён Второй мировой войны, а теперь пойти ещё дальше, чем Макрон", - отметил Филиппо. Он указал на то, что Франция не подтвердила вчерашнее заявление Германии в плане разрешения ударов дальнобойными вооружениями вглубь РФ. "Нам необходимо порвать с этой провоенной динамикой. Франция должна быть свободной и способствовать диалогу и миру и перестать запираться в рамках так называемого союза Франция-Германия, которого не существует", - добавил он.
https://ria.ru/20250527/merts-2019314546.html
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в мире, германия, киев, россия, фридрих мерц, флориан филиппо, олаф шольц, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Киев, Россия, Фридрих Мерц, Флориан Филиппо, Олаф Шольц, Евросоюз
Французский политик прокомментировал решение Германии по оружию для Украины

Филиппо назвал решение использовать дальнобойное оружие по РФ безответственным

© AP Photo / Adrienne SurprenantЛидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо
Лидер французской партии Патриоты Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© AP Photo / Adrienne Surprenant
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Архивное фото
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ПАРИЖ, 27 мая - РИА Новости. Разрешение ФРГ Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов по территории РФ призвано предотвратить наступление мира, заявил РИА Новости французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Во вторник Мерц отметил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято ещё несколько месяцев назад.
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"Заявление ФРГ опасно, безответственно и призвано предотвратить наступление мира. Реальность такова, что украинский фронт разваливается, начался диалог о мире, а ЕС с его вассалами типа Макрона и Мерца занимает провоенную позицию", - сказал РИА Новости политик.
По его словам, решение ФРГ говорит о ее желании выглядеть первой военной державой в ЕС.
"Новый канцлер Германии Фридрих Мерц вызывает беспокойство. Он занимает гораздо более провоенную позицию, чем его предшественник Олаф Шольц. Его крайне безответственное заявление отображает империалистское желание Германии иметь первую в Европе армию, открыть первую военную бригаду за рубежом в Литве - впервые со времён Второй мировой войны, а теперь пойти ещё дальше, чем Макрон", - отметил Филиппо.
Он указал на то, что Франция не подтвердила вчерашнее заявление Германии в плане разрешения ударов дальнобойными вооружениями вглубь РФ. "Нам необходимо порвать с этой провоенной динамикой. Франция должна быть свободной и способствовать диалогу и миру и перестать запираться в рамках так называемого союза Франция-Германия, которого не существует", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияКиевРоссияФридрих МерцФлориан ФилиппоОлаф ШольцЕвросоюз
 
 
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