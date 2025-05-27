Французский политик прокомментировал решение Германии по оружию для Украины
Филиппо назвал решение использовать дальнобойное оружие по РФ безответственным
© AP Photo / Adrienne SurprenantЛидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо
© AP Photo / Adrienne Surprenant
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Архивное фото
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ПАРИЖ, 27 мая - РИА Новости. Разрешение ФРГ Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов по территории РФ призвано предотвратить наступление мира, заявил РИА Новости французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Во вторник Мерц отметил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято ещё несколько месяцев назад.
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"Заявление ФРГ опасно, безответственно и призвано предотвратить наступление мира. Реальность такова, что украинский фронт разваливается, начался диалог о мире, а ЕС с его вассалами типа Макрона и Мерца занимает провоенную позицию", - сказал РИА Новости политик.
По его словам, решение ФРГ говорит о ее желании выглядеть первой военной державой в ЕС.
"Новый канцлер Германии Фридрих Мерц вызывает беспокойство. Он занимает гораздо более провоенную позицию, чем его предшественник Олаф Шольц. Его крайне безответственное заявление отображает империалистское желание Германии иметь первую в Европе армию, открыть первую военную бригаду за рубежом в Литве - впервые со времён Второй мировой войны, а теперь пойти ещё дальше, чем Макрон", - отметил Филиппо.
Он указал на то, что Франция не подтвердила вчерашнее заявление Германии в плане разрешения ударов дальнобойными вооружениями вглубь РФ. "Нам необходимо порвать с этой провоенной динамикой. Франция должна быть свободной и способствовать диалогу и миру и перестать запираться в рамках так называемого союза Франция-Германия, которого не существует", - добавил он.