https://ria.ru/20250527/orban-2019440288.html

Орбан обвинил украинских кибермошенников в краже денег у венгров

Орбан обвинил украинских кибермошенников в краже денег у венгров - РИА Новости, 27.05.2025

Орбан обвинил украинских кибермошенников в краже денег у венгров

Украинские кибермошенники и хакеры активизировались в последнее время в Венгрии, правительство усилит меры борьбы с кражей денег венгерских семей, заявил... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T21:04:00+03:00

2025-05-27T21:04:00+03:00

2025-05-27T21:04:00+03:00

в мире

венгрия

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виктор орбан

евросоюз

мошенничество

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БУДАПЕШТ, 27 мая - РИА Новости. Украинские кибермошенники и хакеры активизировались в последнее время в Венгрии, правительство усилит меры борьбы с кражей денег венгерских семей, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "В последнее время значительно увеличилось банковское мошенничество и хакерские атаки, включая кибермошенничество украинского происхождения. Достаточно одного неудачного клика, и семейные сбережения улетают. Мошенники таким образом в год наносят венгерским семьям ущерб в размере 8 миллиардов форинтов (22,5 миллиона долларов)", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*. Он напомнил, что недавно была ликвидирована подобная сеть кибермошенников из 19 человек, связанная "с украинской организованной преступностью", и отметил, что венгерское правительство обсудит усиление мер борьбы с украинскими хакерами и кибермошенниками на заседании в среду. В начале мая в ЦОС ФСБ сообщали, что на Украине действуют до 150 колл-центров, занятых мошеннической деятельностью против россиян, Киев при этом использует информационную инфраструктуру стран ЕС, а значительная часть "доходов" от мошеннической деятельности идет на финансирование ВСУ и националистических бандформирований.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250507/ukraina-2015457760.html

https://ria.ru/20250418/svyaz-2011945403.html

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в мире, венгрия, украина, виктор орбан, евросоюз, мошенничество, мошенники