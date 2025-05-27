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Орбан обвинил украинских кибермошенников в краже денег у венгров - РИА Новости, 27.05.2025
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21:04 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/orban-2019440288.html
Орбан обвинил украинских кибермошенников в краже денег у венгров
Орбан обвинил украинских кибермошенников в краже денег у венгров - РИА Новости, 27.05.2025
Орбан обвинил украинских кибермошенников в краже денег у венгров
Украинские кибермошенники и хакеры активизировались в последнее время в Венгрии, правительство усилит меры борьбы с кражей денег венгерских семей, заявил... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T21:04:00+03:00
2025-05-27T21:04:00+03:00
в мире
венгрия
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виктор орбан
евросоюз
мошенничество
мошенники
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БУДАПЕШТ, 27 мая - РИА Новости. Украинские кибермошенники и хакеры активизировались в последнее время в Венгрии, правительство усилит меры борьбы с кражей денег венгерских семей, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "В последнее время значительно увеличилось банковское мошенничество и хакерские атаки, включая кибермошенничество украинского происхождения. Достаточно одного неудачного клика, и семейные сбережения улетают. Мошенники таким образом в год наносят венгерским семьям ущерб в размере 8 миллиардов форинтов (22,5 миллиона долларов)", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*. Он напомнил, что недавно была ликвидирована подобная сеть кибермошенников из 19 человек, связанная "с украинской организованной преступностью", и отметил, что венгерское правительство обсудит усиление мер борьбы с украинскими хакерами и кибермошенниками на заседании в среду. В начале мая в ЦОС ФСБ сообщали, что на Украине действуют до 150 колл-центров, занятых мошеннической деятельностью против россиян, Киев при этом использует информационную инфраструктуру стран ЕС, а значительная часть "доходов" от мошеннической деятельности идет на финансирование ВСУ и националистических бандформирований.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250507/ukraina-2015457760.html
https://ria.ru/20250418/svyaz-2011945403.html
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в мире, венгрия, украина, виктор орбан, евросоюз, мошенничество, мошенники
В мире, Венгрия, Украина, Виктор Орбан, Евросоюз, Мошенничество, мошенники
Орбан обвинил украинских кибермошенников в краже денег у венгров

Орбан обвинил украинских кибермошенников в краже денег у венгерских семей

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 27 мая - РИА Новости. Украинские кибермошенники и хакеры активизировались в последнее время в Венгрии, правительство усилит меры борьбы с кражей денег венгерских семей, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"В последнее время значительно увеличилось банковское мошенничество и хакерские атаки, включая кибермошенничество украинского происхождения. Достаточно одного неудачного клика, и семейные сбережения улетают. Мошенники таким образом в год наносят венгерским семьям ущерб в размере 8 миллиардов форинтов (22,5 миллиона долларов)", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
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Он напомнил, что недавно была ликвидирована подобная сеть кибермошенников из 19 человек, связанная "с украинской организованной преступностью", и отметил, что венгерское правительство обсудит усиление мер борьбы с украинскими хакерами и кибермошенниками на заседании в среду.
В начале мая в ЦОС ФСБ сообщали, что на Украине действуют до 150 колл-центров, занятых мошеннической деятельностью против россиян, Киев при этом использует информационную инфраструктуру стран ЕС, а значительная часть "доходов" от мошеннической деятельности идет на финансирование ВСУ и националистических бандформирований.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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