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В Ельце объявили опасность атаки беспилотников
В Ельце объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 27.05.2025
В Ельце объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена в городе Елец и Елецком микрорайоне Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T22:25:00+03:00
2025-05-27T22:25:00+03:00
2025-05-27T22:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
елец
липецкая область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в городе Елец и Елецком микрорайоне Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону в Telegram-канале. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Елец и Елецкого микрорайона", - говорится в сообщении. Также был объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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елец, липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Елец, Липецкая область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Вооруженные силы Украины
В Ельце объявили опасность атаки беспилотников
МЧС: в Ельце и Елецком районе Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА