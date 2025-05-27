Генсек ООН выразил обеспокоенность ударами ВСУ по мирным жителям
Дюжаррик: генсек ООН Гутерреш обеспокоен ударами БПЛА по мирным жителям в России
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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ООН, 27 мая – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обеспокоен ударами украинских беспилотников по мирным жителям в России, заявил его представитель Стефан Дюжаррик.
Российские войска в ответ на массированные атаки украинских дронов наносят удары исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, заявляли ранее в Минобороны РФ. При этом киевский режим при поддержке отдельных стран Европы предпринял ряд провокационных шагов, направленных на срыв переговорного процесса, подчеркнули в Минобороны.
"Генеральный секретарь осуждает крупномасштабные воздушные атаки Российской Федерации, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения по всей Украине в минувшие выходные, генеральный секретарь также обеспокоен о сообщаемых последствиях ударов украинских беспилотников по гражданскому населению в Российской Федерации", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга.
При этом МО РФ ранее сообщало, что почти за неделю средства ПВО уничтожили и перехватили 1465 ударных украинских беспилотников вне зоны СВО, и перечислило военные объекты Украины, по которым были нанесены ответные удары.
"Мы вновь осуждаем все подобные нападения, где бы они ни происходили. Мы подтверждаем призыв генерального секретаря к полному, немедленному и безоговорочному прекращению огня на Украине в качестве первого шага на пути к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями ООН", – добавил Дюжаррик.