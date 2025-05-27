https://ria.ru/20250527/oon-2019440117.html

Генсек ООН выразил обеспокоенность ударами ВСУ по мирным жителям

Генсек ООН выразил обеспокоенность ударами ВСУ по мирным жителям - РИА Новости, 27.05.2025

Генсек ООН выразил обеспокоенность ударами ВСУ по мирным жителям

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обеспокоен ударами украинских беспилотников по мирным жителям в России, заявил его представитель Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T21:10:00+03:00

2025-05-27T21:10:00+03:00

2025-05-27T21:05:00+03:00

в мире

украина

россия

европа

стефан дюжаррик

антониу гутерреш

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg

ООН, 27 мая – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обеспокоен ударами украинских беспилотников по мирным жителям в России, заявил его представитель Стефан Дюжаррик. Российские войска в ответ на массированные атаки украинских дронов наносят удары исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, заявляли ранее в Минобороны РФ. При этом киевский режим при поддержке отдельных стран Европы предпринял ряд провокационных шагов, направленных на срыв переговорного процесса, подчеркнули в Минобороны. "Генеральный секретарь осуждает крупномасштабные воздушные атаки Российской Федерации, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения по всей Украине в минувшие выходные, генеральный секретарь также обеспокоен о сообщаемых последствиях ударов украинских беспилотников по гражданскому населению в Российской Федерации", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга. При этом МО РФ ранее сообщало, что почти за неделю средства ПВО уничтожили и перехватили 1465 ударных украинских беспилотников вне зоны СВО, и перечислило военные объекты Украины, по которым были нанесены ответные удары. "Мы вновь осуждаем все подобные нападения, где бы они ни происходили. Мы подтверждаем призыв генерального секретаря к полному, немедленному и безоговорочному прекращению огня на Украине в качестве первого шага на пути к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями ООН", – добавил Дюжаррик.

https://ria.ru/20250204/avtobus-1997355288.html

https://ria.ru/20250311/ataka-2004409113.html

украина

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, европа, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, оон