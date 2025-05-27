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Генсек ООН выразил обеспокоенность ударами ВСУ по мирным жителям - РИА Новости, 27.05.2025
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21:10 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/oon-2019440117.html
Генсек ООН выразил обеспокоенность ударами ВСУ по мирным жителям
Генсек ООН выразил обеспокоенность ударами ВСУ по мирным жителям - РИА Новости, 27.05.2025
Генсек ООН выразил обеспокоенность ударами ВСУ по мирным жителям
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обеспокоен ударами украинских беспилотников по мирным жителям в России, заявил его представитель Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T21:10:00+03:00
2025-05-27T21:05:00+03:00
в мире
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европа
стефан дюжаррик
антониу гутерреш
оон
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ООН, 27 мая – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обеспокоен ударами украинских беспилотников по мирным жителям в России, заявил его представитель Стефан Дюжаррик. Российские войска в ответ на массированные атаки украинских дронов наносят удары исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, заявляли ранее в Минобороны РФ. При этом киевский режим при поддержке отдельных стран Европы предпринял ряд провокационных шагов, направленных на срыв переговорного процесса, подчеркнули в Минобороны. "Генеральный секретарь осуждает крупномасштабные воздушные атаки Российской Федерации, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения по всей Украине в минувшие выходные, генеральный секретарь также обеспокоен о сообщаемых последствиях ударов украинских беспилотников по гражданскому населению в Российской Федерации", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга. При этом МО РФ ранее сообщало, что почти за неделю средства ПВО уничтожили и перехватили 1465 ударных украинских беспилотников вне зоны СВО, и перечислило военные объекты Украины, по которым были нанесены ответные удары. "Мы вновь осуждаем все подобные нападения, где бы они ни происходили. Мы подтверждаем призыв генерального секретаря к полному, немедленному и безоговорочному прекращению огня на Украине в качестве первого шага на пути к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями ООН", – добавил Дюжаррик.
https://ria.ru/20250204/avtobus-1997355288.html
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в мире, украина, россия, европа, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, оон
В мире, Украина, Россия, Европа, Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш, ООН
Генсек ООН выразил обеспокоенность ударами ВСУ по мирным жителям

Дюжаррик: генсек ООН Гутерреш обеспокоен ударами БПЛА по мирным жителям в России

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© AP Photo / Angela Weiss
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ООН, 27 мая – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обеспокоен ударами украинских беспилотников по мирным жителям в России, заявил его представитель Стефан Дюжаррик.
Российские войска в ответ на массированные атаки украинских дронов наносят удары исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, заявляли ранее в Минобороны РФ. При этом киевский режим при поддержке отдельных стран Европы предпринял ряд провокационных шагов, направленных на срыв переговорного процесса, подчеркнули в Минобороны.
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"Генеральный секретарь осуждает крупномасштабные воздушные атаки Российской Федерации, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения по всей Украине в минувшие выходные, генеральный секретарь также обеспокоен о сообщаемых последствиях ударов украинских беспилотников по гражданскому населению в Российской Федерации", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга.
При этом МО РФ ранее сообщало, что почти за неделю средства ПВО уничтожили и перехватили 1465 ударных украинских беспилотников вне зоны СВО, и перечислило военные объекты Украины, по которым были нанесены ответные удары.
"Мы вновь осуждаем все подобные нападения, где бы они ни происходили. Мы подтверждаем призыв генерального секретаря к полному, немедленному и безоговорочному прекращению огня на Украине в качестве первого шага на пути к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями ООН", – добавил Дюжаррик.
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В миреУкраинаРоссияЕвропаСтефан ДюжаррикАнтониу ГутеррешООН
 
 
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