Рейтинг@Mail.ru
Жители Омска пожаловались, что услышали несколько "хлопков" - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:14 27.05.2025 (обновлено: 23:15 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/omsk-2019448247.html
Жители Омска пожаловались, что услышали несколько "хлопков"
Жители Омска пожаловались, что услышали несколько "хлопков" - РИА Новости, 27.05.2025
Жители Омска пожаловались, что услышали несколько "хлопков"
Правительство Омской области после жалоб жителей в соцсетях выясняет причины серии хлопков в Омске, сообщила во вторник РИА Новости пресс-секретарь губернатора... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T23:14:00+03:00
2025-05-27T23:15:00+03:00
происшествия
омск
омская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152574/30/1525743078_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_da510b496a138c93a7d913c8ee9fca4a.jpg
ОМСК, 27 мая - РИА Новости. Правительство Омской области после жалоб жителей в соцсетях выясняет причины серии хлопков в Омске, сообщила во вторник РИА Новости пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева. Поздним вечером 27 мая в Омске омичи начали сообщать в соцсетях о громких "хлопках" в ряде районов и поселков. "По всем указанным адресам направлены сотрудники полиции для проверки сигналов и принятия оперативных мер реагирования", - сообщила РИА Новости Ахвердиева. Проверкой также по поручению губернатора региона Виталия Хоценко занимается министерство региональной безопасности Омской области и МЧС.
https://ria.ru/20250526/zaderzhanie-2019121397.html
омск
омская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152574/30/1525743078_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_ca868e0f13169e07722c8c91bcaea584.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омск, омская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, общество, россия
Происшествия, Омск, Омская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность, Общество, Россия
Жители Омска пожаловались, что услышали несколько "хлопков"

В Омске выясняют причины серии хлопков, которые предположительно услышали жители

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкНочной Омск
Ночной Омск - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Ночной Омск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ОМСК, 27 мая - РИА Новости. Правительство Омской области после жалоб жителей в соцсетях выясняет причины серии хлопков в Омске, сообщила во вторник РИА Новости пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева.
Поздним вечером 27 мая в Омске омичи начали сообщать в соцсетях о громких "хлопках" в ряде районов и поселков.
"По всем указанным адресам направлены сотрудники полиции для проверки сигналов и принятия оперативных мер реагирования", - сообщила РИА Новости Ахвердиева.
Проверкой также по поручению губернатора региона Виталия Хоценко занимается министерство региональной безопасности Омской области и МЧС.
Подозреваемый в поджоге вышки сотовой связи в Омске - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
В Омске задержали мужчину, подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи
26 мая, 15:23
 
ПроисшествияОмскОмская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БезопасностьОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала