https://ria.ru/20250527/omsk-2019448247.html

Жители Омска пожаловались, что услышали несколько "хлопков"

Жители Омска пожаловались, что услышали несколько "хлопков" - РИА Новости, 27.05.2025

Жители Омска пожаловались, что услышали несколько "хлопков"

Правительство Омской области после жалоб жителей в соцсетях выясняет причины серии хлопков в Омске, сообщила во вторник РИА Новости пресс-секретарь губернатора... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T23:14:00+03:00

2025-05-27T23:14:00+03:00

2025-05-27T23:15:00+03:00

происшествия

омск

омская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ОМСК, 27 мая - РИА Новости. Правительство Омской области после жалоб жителей в соцсетях выясняет причины серии хлопков в Омске, сообщила во вторник РИА Новости пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева. Поздним вечером 27 мая в Омске омичи начали сообщать в соцсетях о громких "хлопках" в ряде районов и поселков. "По всем указанным адресам направлены сотрудники полиции для проверки сигналов и принятия оперативных мер реагирования", - сообщила РИА Новости Ахвердиева. Проверкой также по поручению губернатора региона Виталия Хоценко занимается министерство региональной безопасности Омской области и МЧС.

https://ria.ru/20250526/zaderzhanie-2019121397.html

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происшествия, омск, омская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, общество, россия