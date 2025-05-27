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Щенок, которого пытались зарезать омские школьницы, выжил - РИА Новости, 27.05.2025
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20:01 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/omsk-2019433421.html
Щенок, которого пытались зарезать омские школьницы, выжил
Щенок, которого пытались зарезать омские школьницы, выжил - РИА Новости, 27.05.2025
Щенок, которого пытались зарезать омские школьницы, выжил
Щенок, которого истязали и пытались зарезать две омские школьницы, выжил и находится под присмотром, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T20:01:00+03:00
2025-05-27T20:01:00+03:00
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ОМСК, 27 мая - РИА Новости. Щенок, которого истязали и пытались зарезать две омские школьницы, выжил и находится под присмотром, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. Полицейские организовали проверку после публикации в соцсетях видео, на котором две несовершеннолетние омички издеваются над щенком. На видео две девочки тыкают щенка ножом и пытаются перерезать ему горло. Щенка они нашли на сайте объявлений, а затем начали мучить его в недостроенной многоэтажке в центре Омска, снимая процесс на видео. Затем одна из школьниц ударила щенка кирпичом по голове. "Щенок, похоже, жив. Его нашли и приютили жители соседнего дома. Им подбросили его в подъезд. Это не отменяет тот факт, что в отношении малолетних и их родителей будет проводиться проверка", - сказал источник РИА Новости. Ситуацию прокомментировал мэр города Сергей Шелест. "Социальные сети облетела новость о том, что в нашем городе две несовершеннолетние девочки убили беззащитного щенка, при этом они сделали это намеренно и снимали свои действия на камеру. Тот случай, когда просто нет слов. Сейчас в произошедшем разбираются правоохранительные органы. Обращаюсь ко взрослым: уважаемые родители, обращайте внимание на интересы своих детей, говорите с ними, учите их доброте. Да, не всегда хватает времени, но это тоже, если хотите, работа, в которой никогда не бывает выходных и отпуска", - написал он в Telegram-канале. Ранее во вторник пресс-служба регионального УМВД сообщила, что полиция нашла двух девочек, издевавшихся над щенком. Старшая из девочек состоит на профилактическом учете за совершение административного правонарушения. Младшую поставили на учет в отделе полиции. Родителей школьниц привлекли к административной ответственности по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Проверка продолжается. Сотрудники решают вопрос о помещении подростков в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.
https://ria.ru/20250507/kuzbass-2015503816.html
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происшествия, россия, домашние животные, животные
Происшествия, Россия, домашние животные, Животные
Щенок, которого пытались зарезать омские школьницы, выжил

Щенок, которого пытались зарезать две девочки в Омске, находится под присмотром

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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ОМСК, 27 мая - РИА Новости. Щенок, которого истязали и пытались зарезать две омские школьницы, выжил и находится под присмотром, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.
Полицейские организовали проверку после публикации в соцсетях видео, на котором две несовершеннолетние омички издеваются над щенком. На видео две девочки тыкают щенка ножом и пытаются перерезать ему горло. Щенка они нашли на сайте объявлений, а затем начали мучить его в недостроенной многоэтажке в центре Омска, снимая процесс на видео. Затем одна из школьниц ударила щенка кирпичом по голове.
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"Щенок, похоже, жив. Его нашли и приютили жители соседнего дома. Им подбросили его в подъезд. Это не отменяет тот факт, что в отношении малолетних и их родителей будет проводиться проверка", - сказал источник РИА Новости.
Ситуацию прокомментировал мэр города Сергей Шелест.
"Социальные сети облетела новость о том, что в нашем городе две несовершеннолетние девочки убили беззащитного щенка, при этом они сделали это намеренно и снимали свои действия на камеру. Тот случай, когда просто нет слов. Сейчас в произошедшем разбираются правоохранительные органы. Обращаюсь ко взрослым: уважаемые родители, обращайте внимание на интересы своих детей, говорите с ними, учите их доброте. Да, не всегда хватает времени, но это тоже, если хотите, работа, в которой никогда не бывает выходных и отпуска", - написал он в Telegram-канале.
Ранее во вторник пресс-служба регионального УМВД сообщила, что полиция нашла двух девочек, издевавшихся над щенком. Старшая из девочек состоит на профилактическом учете за совершение административного правонарушения. Младшую поставили на учет в отделе полиции. Родителей школьниц привлекли к административной ответственности по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Проверка продолжается. Сотрудники решают вопрос о помещении подростков в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.
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