Школьницы из Омска пытались зарезать щенка, снимая процесс на видео
Две девочки из Омска истязали и пытались зарезать щенка, снимая процесс на видео
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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ОМСК, 27 мая - РИА Новости. Полицейские нашли двух девочек, в Омске издевавшихся над щенком и снимавших это на видео, их родителей привлекли к административной ответственности, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Видео в соцсетях содержит сцены истязаний щенка двумя девочками, которые тычут в него ножом и пытаются перерезать горло, при этом одна подначивает другую словами: "Резко, и все. Воткни просто". Утверждается, что щенка нашли на сайте объявлений, мучили его в недостроенной многоэтажке в центре Омска, снимая процесс на видео. Затем щенка ударили кирпичом по голове.
"Вчера в социальных сетях была размещена видеозапись издевательств подростками над щенком. Сотрудниками полиции установлены личности несовершеннолетних – жительниц Центрального и Октябрьского округов, 2012 года рождения. В минувшее воскресенье они подыскали на сайте бесплатных объявлений щенка, встретились с продавцом и забрали собаку. Находясь в недостроенном многоэтажном доме на улице Маяковского, они с помощью заранее приготовленного ножа нанесли животному телесные повреждения", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Старшая из девочек состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних отдела полиции за совершение административного правонарушения с января 2025 года. Младшую поставили на профилактический учет в отделе полиции. Родителей школьниц привлекли к административной ответственности по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".
Проверка продолжается. Сотрудники решают вопрос о помещении подростков в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.