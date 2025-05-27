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Школьницы из Омска пытались зарезать щенка, снимая процесс на видео - РИА Новости, 27.05.2025
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16:24 27.05.2025 (обновлено: 16:28 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/omsk-2019370156.html
Школьницы из Омска пытались зарезать щенка, снимая процесс на видео
Школьницы из Омска пытались зарезать щенка, снимая процесс на видео - РИА Новости, 27.05.2025
Школьницы из Омска пытались зарезать щенка, снимая процесс на видео
Полицейские нашли двух девочек, в Омске издевавшихся над щенком и снимавших это на видео, их родителей привлекли к административной ответственности, сообщили в... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T16:24:00+03:00
2025-05-27T16:28:00+03:00
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ОМСК, 27 мая - РИА Новости. Полицейские нашли двух девочек, в Омске издевавшихся над щенком и снимавших это на видео, их родителей привлекли к административной ответственности, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Видео в соцсетях содержит сцены истязаний щенка двумя девочками, которые тычут в него ножом и пытаются перерезать горло, при этом одна подначивает другую словами: "Резко, и все. Воткни просто". Утверждается, что щенка нашли на сайте объявлений, мучили его в недостроенной многоэтажке в центре Омска, снимая процесс на видео. Затем щенка ударили кирпичом по голове. "Вчера в социальных сетях была размещена видеозапись издевательств подростками над щенком. Сотрудниками полиции установлены личности несовершеннолетних – жительниц Центрального и Октябрьского округов, 2012 года рождения. В минувшее воскресенье они подыскали на сайте бесплатных объявлений щенка, встретились с продавцом и забрали собаку. Находясь в недостроенном многоэтажном доме на улице Маяковского, они с помощью заранее приготовленного ножа нанесли животному телесные повреждения", – сообщили в пресс-службе ведомства. Старшая из девочек состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних отдела полиции за совершение административного правонарушения с января 2025 года. Младшую поставили на профилактический учет в отделе полиции. Родителей школьниц привлекли к административной ответственности по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Проверка продолжается. Сотрудники решают вопрос о помещении подростков в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.
https://ria.ru/20250507/kuzbass-2015503816.html
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происшествия, омск, россия, животные, домашние животные, собаки
Происшествия, Омск, Россия, Животные, домашние животные, Собаки
Школьницы из Омска пытались зарезать щенка, снимая процесс на видео

Две девочки из Омска истязали и пытались зарезать щенка, снимая процесс на видео

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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ОМСК, 27 мая - РИА Новости. Полицейские нашли двух девочек, в Омске издевавшихся над щенком и снимавших это на видео, их родителей привлекли к административной ответственности, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Видео в соцсетях содержит сцены истязаний щенка двумя девочками, которые тычут в него ножом и пытаются перерезать горло, при этом одна подначивает другую словами: "Резко, и все. Воткни просто". Утверждается, что щенка нашли на сайте объявлений, мучили его в недостроенной многоэтажке в центре Омска, снимая процесс на видео. Затем щенка ударили кирпичом по голове.
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"Вчера в социальных сетях была размещена видеозапись издевательств подростками над щенком. Сотрудниками полиции установлены личности несовершеннолетних – жительниц Центрального и Октябрьского округов, 2012 года рождения. В минувшее воскресенье они подыскали на сайте бесплатных объявлений щенка, встретились с продавцом и забрали собаку. Находясь в недостроенном многоэтажном доме на улице Маяковского, они с помощью заранее приготовленного ножа нанесли животному телесные повреждения", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Старшая из девочек состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних отдела полиции за совершение административного правонарушения с января 2025 года. Младшую поставили на профилактический учет в отделе полиции. Родителей школьниц привлекли к административной ответственности по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".
Проверка продолжается. Сотрудники решают вопрос о помещении подростков в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.
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