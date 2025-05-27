https://ria.ru/20250527/omsk-2019370156.html

Школьницы из Омска пытались зарезать щенка, снимая процесс на видео

Школьницы из Омска пытались зарезать щенка, снимая процесс на видео - РИА Новости, 27.05.2025

Школьницы из Омска пытались зарезать щенка, снимая процесс на видео

Полицейские нашли двух девочек, в Омске издевавшихся над щенком и снимавших это на видео, их родителей привлекли к административной ответственности, сообщили в... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T16:24:00+03:00

2025-05-27T16:24:00+03:00

2025-05-27T16:28:00+03:00

происшествия

омск

россия

животные

домашние животные

собаки

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

ОМСК, 27 мая - РИА Новости. Полицейские нашли двух девочек, в Омске издевавшихся над щенком и снимавших это на видео, их родителей привлекли к административной ответственности, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Видео в соцсетях содержит сцены истязаний щенка двумя девочками, которые тычут в него ножом и пытаются перерезать горло, при этом одна подначивает другую словами: "Резко, и все. Воткни просто". Утверждается, что щенка нашли на сайте объявлений, мучили его в недостроенной многоэтажке в центре Омска, снимая процесс на видео. Затем щенка ударили кирпичом по голове. "Вчера в социальных сетях была размещена видеозапись издевательств подростками над щенком. Сотрудниками полиции установлены личности несовершеннолетних – жительниц Центрального и Октябрьского округов, 2012 года рождения. В минувшее воскресенье они подыскали на сайте бесплатных объявлений щенка, встретились с продавцом и забрали собаку. Находясь в недостроенном многоэтажном доме на улице Маяковского, они с помощью заранее приготовленного ножа нанесли животному телесные повреждения", – сообщили в пресс-службе ведомства. Старшая из девочек состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних отдела полиции за совершение административного правонарушения с января 2025 года. Младшую поставили на профилактический учет в отделе полиции. Родителей школьниц привлекли к административной ответственности по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Проверка продолжается. Сотрудники решают вопрос о помещении подростков в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

https://ria.ru/20250507/kuzbass-2015503816.html

https://ria.ru/20250519/sk-2017884943.html

омск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, омск, россия, животные, домашние животные, собаки