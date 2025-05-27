https://ria.ru/20250527/odessa-2019293211.html

ВС России нанесли удар по месту разгрузки боеприпасов в порту Одессы

ВС России нанесли удар по месту разгрузки боеприпасов в порту Одессы - РИА Новости, 27.05.2025

ВС России нанесли удар по месту разгрузки боеприпасов в порту Одессы

Российские войска 23 мая нанесли удар по порту в Одессе, где находились сто контейнеров с грузом военного назначения, в том числе безэкипажные катера,... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T11:40:00+03:00

2025-05-27T11:40:00+03:00

2025-05-27T13:21:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российские войска 23 мая нанесли удар по порту в Одессе, где находились сто контейнеров с грузом военного назначения, в том числе безэкипажные катера, беспилотники и боеприпасы, сообщило Минобороны."23 мая высокоточным оружием наземного базирования нанесен групповой ракетный удар по месту разгрузки и складу контейнеров с имуществом военного назначения и боеприпасами в порту Одесса", — говорится в материале. В ночь на субботу российские военные также ударили по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, выпускающему ракеты и ударные БПЛА. Все цели уничтожены. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным пунктам и местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, одесса, безопасность