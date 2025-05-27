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ВС России нанесли удар по месту разгрузки боеприпасов в порту Одессы - РИА Новости, 27.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:40 27.05.2025 (обновлено: 13:21 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/odessa-2019293211.html
ВС России нанесли удар по месту разгрузки боеприпасов в порту Одессы
ВС России нанесли удар по месту разгрузки боеприпасов в порту Одессы - РИА Новости, 27.05.2025
ВС России нанесли удар по месту разгрузки боеприпасов в порту Одессы
Российские войска 23 мая нанесли удар по порту в Одессе, где находились сто контейнеров с грузом военного назначения, в том числе безэкипажные катера,... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T11:40:00+03:00
2025-05-27T13:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
одесса
безопасность
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российские войска 23 мая нанесли удар по порту в Одессе, где находились сто контейнеров с грузом военного назначения, в том числе безэкипажные катера, беспилотники и боеприпасы, сообщило Минобороны."23 мая высокоточным оружием наземного базирования нанесен групповой ракетный удар по месту разгрузки и складу контейнеров с имуществом военного назначения и боеприпасами в порту Одесса", — говорится в материале. В ночь на субботу российские военные также ударили по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, выпускающему ракеты и ударные БПЛА. Все цели уничтожены. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным пунктам и местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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россия, одесса, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Одесса, Безопасность
ВС России нанесли удар по месту разгрузки боеприпасов в порту Одессы

ВС РФ 23 мая нанесли удар по месту разгрузки боеприпасов и складу в порту Одессы

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСнаряд, выпущенный по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Снаряд, выпущенный по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Снаряд, выпущенный по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российские войска 23 мая нанесли удар по порту в Одессе, где находились сто контейнеров с грузом военного назначения, в том числе безэкипажные катера, беспилотники и боеприпасы, сообщило Минобороны.
"23 мая высокоточным оружием наземного базирования нанесен групповой ракетный удар по месту разгрузки и складу контейнеров с имуществом военного назначения и боеприпасами в порту Одесса", — говорится в материале.
© ИнфографикаРоссийские удары по военным объектам на Украине 20-26 мая 2025 года
Российские удары по военным объектам на Украине 20-26 мая 2025 года
© Инфографика
Российские удары по военным объектам на Украине 20-26 мая 2025 года
В ночь на субботу российские военные также ударили по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, выпускающему ракеты и ударные БПЛА. Все цели уничтожены.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным пунктам и местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
© ИнфографикаИнтерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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