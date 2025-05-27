ВС России нанесли удар по месту разгрузки боеприпасов в порту Одессы
ВС РФ 23 мая нанесли удар по месту разгрузки боеприпасов и складу в порту Одессы
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСнаряд, выпущенный по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Снаряд, выпущенный по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российские войска 23 мая нанесли удар по порту в Одессе, где находились сто контейнеров с грузом военного назначения, в том числе безэкипажные катера, беспилотники и боеприпасы, сообщило Минобороны.
"23 мая высокоточным оружием наземного базирования нанесен групповой ракетный удар по месту разгрузки и складу контейнеров с имуществом военного назначения и боеприпасами в порту Одесса", — говорится в материале.
© ИнфографикаРоссийские удары по военным объектам на Украине 20-26 мая 2025 года
© Инфографика
Российские удары по военным объектам на Украине 20-26 мая 2025 года
В ночь на субботу российские военные также ударили по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, выпускающему ракеты и ударные БПЛА. Все цели уничтожены.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
© ИнфографикаИнтерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине