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Украинские войска три раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска три раза за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 27.05.2025
Украинские войска три раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска три раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив девять боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T00:27:00+03:00
2025-05-27T00:27:00+03:00
2025-05-27T00:27:00+03:00
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ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска три раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив девять боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Три факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... Три вооруженных атаки - на горловском направлении. Всего выпущено девять единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении управления. По данным управления, сведения о ранении мирных жителей не поступали. За предыдущие сутки было зафиксировано три обстрела.
https://ria.ru/20250526/ukraina-2019108372.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска три раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска выпустили девять боеприпасов по территории ДНР за сутки