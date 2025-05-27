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Лавров рассказал о подготовке обмена заключенными между Россией и США
Лавров рассказал о подготовке обмена заключенными между Россией и США - РИА Новости, 27.05.2025
Лавров рассказал о подготовке обмена заключенными между Россией и США
Детали обмена заключёнными между Россией и США согласовываются по линии компетентных органов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T13:28:00+03:00
2025-05-27T13:28:00+03:00
2025-05-27T13:36:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Детали обмена заключёнными между Россией и США согласовываются по линии компетентных органов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Условились наши президенты в ходе телефонного разговора подготовить обмен заключёнными между США и Россией, детали по понятным причинам согласовываются по линии соответствующих компетентных органов", - сказал он по итогам переговоров с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.
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россия, сша, турция, сергей лавров, хакан фидан, в мире
Россия, США, Турция, Сергей Лавров, Хакан Фидан, В мире
Лавров рассказал о подготовке обмена заключенными между Россией и США
Лавров: детали обмена заключенными между Россией и США согласовываются