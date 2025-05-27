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В Новосибирске задержали мужчину, обвиняемого в убийстве подростка
В Новосибирске задержали мужчину, обвиняемого в убийстве подростка - РИА Новости, 27.05.2025
В Новосибирске задержали мужчину, обвиняемого в убийстве подростка
Семнадцатилетний подросток под Новосибирском скончался от множественных ударов ножа, по подозрению в убийстве задержан его 21-летний знакомый, сообщают во... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T06:38:00+03:00
2025-05-27T06:38:00+03:00
2025-05-27T09:54:00+03:00
происшествия
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 27 мая – РИА Новости. Семнадцатилетний подросток под Новосибирском скончался от множественных ударов ножа, по подозрению в убийстве задержан его 21-летний знакомый, сообщают во вторник СУСК по Новосибирской области и прокуратура региона. "Установлено, что ночью 25 мая 2025 года 21-летний обвиняемый и его несовершеннолетний знакомый находились в лесном массиве на территории Новосибирского района. В ходе общения между знакомыми произошла ссора по незначительному поводу. В ходе возникшего конфликта обвиняемый, взяв нож, нанес множественные удары в жизненно важные органы подростка. От полученных телесных повреждений 17-летний потерпевший скончался на месте происшествия", - сообщили в следственном управлении. Следователи СК возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан, ему уже предъявлено обвинение. "В ближайшее время будет направлено ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СУСК. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела об убийстве несовершеннолетнего. По данным некоторых СМИ, подросток был убит в лесополосе из-за телефона в день последнего звонка.
https://ria.ru/20250413/rostov-2010949290.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирская область, новосибирский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирская область, Новосибирский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новосибирске задержали мужчину, обвиняемого в убийстве подростка
В лесополосе под Новосибирском убит 17-летний подросток, подозреваемый задержан