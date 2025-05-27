https://ria.ru/20250527/novosibirsk-2019248002.html

В Новосибирске задержали мужчину, обвиняемого в убийстве подростка

В Новосибирске задержали мужчину, обвиняемого в убийстве подростка - РИА Новости, 27.05.2025

В Новосибирске задержали мужчину, обвиняемого в убийстве подростка

Семнадцатилетний подросток под Новосибирском скончался от множественных ударов ножа, по подозрению в убийстве задержан его 21-летний знакомый, сообщают во... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T06:38:00+03:00

2025-05-27T06:38:00+03:00

2025-05-27T09:54:00+03:00

происшествия

новосибирская область

новосибирский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 27 мая – РИА Новости. Семнадцатилетний подросток под Новосибирском скончался от множественных ударов ножа, по подозрению в убийстве задержан его 21-летний знакомый, сообщают во вторник СУСК по Новосибирской области и прокуратура региона. "Установлено, что ночью 25 мая 2025 года 21-летний обвиняемый и его несовершеннолетний знакомый находились в лесном массиве на территории Новосибирского района. В ходе общения между знакомыми произошла ссора по незначительному поводу. В ходе возникшего конфликта обвиняемый, взяв нож, нанес множественные удары в жизненно важные органы подростка. От полученных телесных повреждений 17-летний потерпевший скончался на месте происшествия", - сообщили в следственном управлении. Следователи СК возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан, ему уже предъявлено обвинение. "В ближайшее время будет направлено ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СУСК. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела об убийстве несовершеннолетнего. По данным некоторых СМИ, подросток был убит в лесополосе из-за телефона в день последнего звонка.

https://ria.ru/20250413/rostov-2010949290.html

https://ria.ru/20250512/ubiystvo-2016535329.html

новосибирская область

новосибирский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, новосибирская область, новосибирский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)