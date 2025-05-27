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"Прекратите войну": на Западе обратились с громким призывом к НАТО
"Прекратите войну": на Западе обратились с громким призывом к НАТО - РИА Новости, 27.05.2025
"Прекратите войну": на Западе обратились с громким призывом к НАТО
НАТО является не посредником, а прямым участником конфликта России и Украины, и она должна прекратить свои провокации, заявил профессор Университета... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T15:41:00+03:00
2025-05-27T15:41:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. НАТО является не посредником, а прямым участником конфликта России и Украины, и она должна прекратить свои провокации, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."США и НАТО являются участниками войны, а не посредниками. Прекратите войну!", — гневно написал он в своем посте.Профессор отметил, что расширение НАТО спровоцировал конкуренцию в сфере безопасности и, соответственно, конфликт на Украине. Альянсу не нужно притворяться, что Украина должна сама отказаться от вступления в него, он должен сам прекратить свое расширение, резюмировал он.В марте 2024 года президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и Москвы. Отмечается беспрецедентная активность НАТО у западных границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250527/ssha-2019242423.html
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Украина, Россия, Москва, Владимир Путин, НАТО, В мире
"Прекратите войну": на Западе обратились с громким призывом к НАТО
Дизен: НАТО должна остановить свое расширение и прекратить войну