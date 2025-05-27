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В Иваново водитель электросамоката наехал на ребенка - РИА Новости, 27.05.2025
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10:49 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/naezd-2019280748.html
В Иваново водитель электросамоката наехал на ребенка
В Иваново водитель электросамоката наехал на ребенка - РИА Новости, 27.05.2025
В Иваново водитель электросамоката наехал на ребенка
Неустановленный водитель электросамоката наехал на годовалую девочку в Иваново, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T10:49:00+03:00
2025-05-27T10:49:00+03:00
александр бастрыкин
иваново
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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РЯЗАНЬ, 27 мая - РИА Новости. Неустановленный водитель электросамоката наехал на годовалую девочку в Иваново, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, сообщает СК РФ. "Председатель Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело по факту травмирования ребенка в результате наезда водителем электросамоката в Ивановской области", - сообщается в Telegram-канале СК РФ. Уточняется, что, по сообщению СМИ, 23 мая на одной из улиц Иваново "неустановленный водитель электросамоката допустил наезд на годовалую девочку и скрылся с места происшествия", ребенку потребовалась медпомощь. Региональным СУСК организована процессуальная проверка.
https://ria.ru/20250505/arest-2015052558.html
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александр бастрыкин, иваново, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Александр Бастрыкин, Иваново, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Иваново водитель электросамоката наехал на ребенка

Дело возбудят после наезда электросамоката на годовалую девочку в Иваново

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 27 мая - РИА Новости. Неустановленный водитель электросамоката наехал на годовалую девочку в Иваново, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, сообщает СК РФ.
"Председатель Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело по факту травмирования ребенка в результате наезда водителем электросамоката в Ивановской области", - сообщается в Telegram-канале СК РФ.
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Уточняется, что, по сообщению СМИ, 23 мая на одной из улиц Иваново "неустановленный водитель электросамоката допустил наезд на годовалую девочку и скрылся с места происшествия", ребенку потребовалась медпомощь.
Региональным СУСК организована процессуальная проверка.
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Александр БастрыкинИвановоРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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