https://ria.ru/20250527/naezd-2019280748.html

В Иваново водитель электросамоката наехал на ребенка

В Иваново водитель электросамоката наехал на ребенка - РИА Новости, 27.05.2025

В Иваново водитель электросамоката наехал на ребенка

Неустановленный водитель электросамоката наехал на годовалую девочку в Иваново, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T10:49:00+03:00

2025-05-27T10:49:00+03:00

2025-05-27T10:49:00+03:00

александр бастрыкин

иваново

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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РЯЗАНЬ, 27 мая - РИА Новости. Неустановленный водитель электросамоката наехал на годовалую девочку в Иваново, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, сообщает СК РФ. "Председатель Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело по факту травмирования ребенка в результате наезда водителем электросамоката в Ивановской области", - сообщается в Telegram-канале СК РФ. Уточняется, что, по сообщению СМИ, 23 мая на одной из улиц Иваново "неустановленный водитель электросамоката допустил наезд на годовалую девочку и скрылся с места происшествия", ребенку потребовалась медпомощь. Региональным СУСК организована процессуальная проверка.

https://ria.ru/20250505/arest-2015052558.html

https://ria.ru/20250426/dtp-2013630994.html

иваново

россия

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александр бастрыкин, иваново, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия