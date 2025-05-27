Командир иностранных наемников объявил об уходе из ВСУ
Наемники из Chosen Company планируют прекратить бои на стороне ВСУ
© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Военизированное формирование иностранных наемников "Избранная рота" (Chosen Company), воевавшее на стороне ВСУ, прекращает деятельность и планирует отделиться от украинской армии, заявил командир формирования, американский наемник Райан О'Лири в соцсети X.
"Избранная рота" сворачивает свою деятельность и идет к отделению от армии Украины. <…> На данный момент я полностью оставляю украинскую службу, как и большинство моих подчиненных", — написал он.
По словам О'Лири, за 39 месяцев потери его подразделения составили 12 человек, ранены около 60. При этом он отверг предположение пользователей соцсети, что "Избранная рота" планирует выйти из рядов ВСУ из-за коррупции.
Командир наемников пообещал опубликовать официальное заявление, когда завершится действие его контракта и он сможет "говорить свободно", не нарушая военный устав. По его словам, это может произойти примерно через неделю.
Российское Минобороны не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников как "пушечное мясо", а российские бойцы уничтожают их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские командиры плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, некоторые страны отправляют на Украину под видом наемников своих кадровых военных. А официальный представитель ведомства Мария Захарова отмечала, что Запад, посылая наемников на Украину, закрепил себя в статусе стороны конфликта.
Россия уничтожит всех псов войны
28 августа 2024, 08:00