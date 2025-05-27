https://ria.ru/20250527/msp-2019260906.html

Более 153 млрд рублей привлекли МСП Северного Кавказа с господдержкой

Более 153 млрд рублей привлекли МСП Северного Кавказа с господдержкой - РИА Новости, 27.05.2025

Более 153 млрд рублей привлекли МСП Северного Кавказа с господдержкой

Объем финансирования, привлеченный МСП Северо-Кавказского федерального округа с господдержкой, с 2021 по 2024 годы составил почти 153,2 миллиарда рублей, из них РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T09:14:00+03:00

2025-05-27T09:14:00+03:00

2025-05-27T09:15:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Объем финансирования, привлеченный МСП Северо-Кавказского федерального округа с господдержкой, с 2021 по 2024 годы составил почти 153,2 миллиарда рублей, из них в 2024 году – более 45 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП. При этом почти каждый пятый кредит малого и среднего бизнеса в 2024 году был обеспечен господдержкой по линии Корпорации МСП. За первый квартал 2025 года предприниматели уже привлекли более 11,5 миллиарда рублей с использованием инструментов господдержки. "Меры господдержки позитивно отражаются на численности МСП в регионах Кавказа. В настоящее время в СКФО зарегистрировано более 266 тысяч субъектов МСП, что на 22% больше, чем тремя годами ранее. Регионы Кавказа находятся в фокусе особого внимания федеральных властей. Благодаря в том числе оказываемой господдержке мы видим, как растут объемы финансирования, привлекаемого МСП. Каждый рубль от государства позволил малому и среднему бизнесу Северо-Кавказского федерального округа привлечь 110 рублей заемного финансирования", — отметил зампредседателя правительства РФ Александр Новак на полях Второго Кавказского инвестиционного форума. На Северном Кавказе малый и средний бизнес — это крупнейший работодатель. В секторе МСП трудоустроено около 446 тысяч человек, это в пять раз больше, чем численность занятых на крупных предприятиях СКФО. За три года, несмотря на сопровождавшие этот период вызовы, занятость в секторе малого и среднего предпринимательства удалось не только сохранить, но и нарастить, на 1,6%. СКФО также является лидером по доле МСП в общем объеме привлеченного финансирования среди всех округов и находится на первом месте по доле кредитов с господдержкой. "Из общего объема привлеченных с господдержкой средств четверть была получена на инвестиционные цели. Наши инструменты сфокусированы на приоритетных отраслях. Благодаря этому с 2021 по 2024 годы объемы кредитования с господдержкой в обрабатывающих производствах выросли на 7% (до 7,4 миллиарда рублей), в сфере транспортировки и хранения – в пять раз (до 3,6 миллиарда рублей). Доля инвесткредитования в этих отраслях составляет соответственно 29% и 73%", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он также выделил гостиничный бизнес СКФО, где господдержка, по его словам, "стала реальным драйвером развития". Благодаря ей многократно (более чем в 100 раз) увеличились объемы средств, привлеченных МСП в этой сфере, до 1,66 миллиарда рублей. При этом доля инвесткредитования в гостиничной сфере достигает 85%. В целом, с 2021 по 2024 годы в СКФО реализовано 1,5 тысячи инвестпроектов с господдержкой на общую суму около 45 миллиардов рублей. При этом каждый второй проект был поддержан Корпорацией МСП. В настоящее время для помощи в реализации проектов малых и средних предприятий СКФО выделен специальный лимит "зонтичных" поручительств. Они предусматривают повышенный предельный уровень выплат — 6%. За счет этого инструмента предприниматели Северного Кавказа в 2024 году привлекли 7,6 миллиарда рублей. Еще до 9 миллиардов рублей финансовой поддержки бизнес сможет получить в текущем году. Организатор Кавказского инвестиционного форума – фонд "Росконгресс" при поддержке министерства экономического развития Российской Федерации.

https://ria.ru/20250526/msp-2019141658.html

https://ria.ru/20250523/konkurs-2018714913.html

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Артем Смирнов

корпорация мсп, александр исаевич, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , скфо, кавказ