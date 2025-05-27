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В Москве создали 3D-принтер для крупногабаритной печати металлом - РИА Новости, 27.05.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:00 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/moskva-2019268734.html
В Москве создали 3D-принтер для крупногабаритной печати металлом
В Москве создали 3D-принтер для крупногабаритной печати металлом - РИА Новости, 27.05.2025
В Москве создали 3D-принтер для крупногабаритной печати металлом
Первый российский 3D-принтер по технологии лазерного сплавления для крупногабаритной печати металлом представили на выставке "Металлообработка-2025", его... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T11:00:00+03:00
2025-05-27T11:00:00+03:00
москва
анатолий гарбузов
поддержка бизнеса
технологии
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Первый российский 3D-принтер по технологии лазерного сплавления для крупногабаритной печати металлом представили на выставке "Металлообработка-2025", его продемонстрировало бизнес-направление "Аддитивные технологии" госкорпорации "Росатом" (входит в топливный дивизион), сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Развитие аддитивных технологий – одна из ключевых задач, стоящих перед столичной промышленностью. Сегодня применение технологий трехмерной печати открывает перед индустриальным сектором новые горизонты, трансформируя традиционные подходы к производству и проектированию. Москва имеет высокие компетенции в отрасли – компании не только активно используют технологию в работе, но и выводят на рынок инновационное и высокотехнологичное оборудование. Например, к 80-летнему юбилею атомной отрасли в столице был создан первый в России 3D-принтер для крупногабаритной печати металлом", – отметил Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.3D-принтер использует для печати металлические порошки нержавеющей стали, никеля, титана алюминия и кобальта. У устройства есть четыре иттербиевых лазера. Принтер имеет умную систему контроля процесса плавления – он оповещает оператора о случаях, когда не хватает расходных материалов, а также о самом процессе печати. Чтобы облегчить эксплуатацию устройства и сделать более удобным изъятие произведенной детали, у принтера есть механизированный комплекс разгрузки и очистки заготовок собственной разработки.Как рассказал гендиректор "Росатом Аддитивные технологии" Илья Кавелашвили, отечественный продукт изготовлен на базе российских комплектующих. Он разработан с учетом потребностей и пожеланий отечественных машинопроизводителей. В производственный план входят восемь таких устройств, в том числе и на экспорт. Также до конца 2025 года планируется представить еще две модели для малогабаритной печати по технологии SLM.Установка позволяет создавать металлические детали сложной геометрии с высокой точностью без использования оснастки при очень высоком коэффициенте использования материала. 3D-принтер может использоваться в отраслях, в которых требуется изготовление деталей из металлосплавов. Устройство создали в ответ на потребности российских предприятий в производстве сложных механизмов для инновационных отраслей.Принтер собирают и настраивают в Центре аддитивных технологий Росатома в Москве. Также здесь проводят отрабатывают технологии 3D-печати и разрабатывают программы под требования заказчиков.Всего в Москве работают более 4,5 тысячи промпредприятий, на которых трудятся свыше 750 тысяч человек. Каждый год в столице открывают 150 технологичных компаний и реализуют десятки инвестиционных проектов. Промышленникам доступны более 20 системных инструментов. Они не только стимулируют увеличение объемов производства, но создают благоприятную среду для привлечения инвестиций, модернизации оборудования и внедрения новейших технологий. В свою очередь, это повышает конкурентоспособность столичных предприятий на мировой арене и укрепляет экономику города, отмечают в пресс-службе ДИПП.
https://ria.ru/20250526/moskva-2019165581.html
https://ria.ru/20250525/liksutov-2018950156.html
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москва, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса , технологии
Москва, Анатолий Гарбузов, Поддержка бизнеса , Технологии, Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В Москве создали 3D-принтер для крупногабаритной печати металлом

В Москве начали производство 3D-принтера для крупногабаритной печати металлом

© Фото : Пресс-служба ДИППВ Москве начали производство 3D-принтера для крупногабаритной печати металлом
В Москве начали производство 3D-принтера для крупногабаритной печати металлом - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Фото : Пресс-служба ДИПП
В Москве начали производство 3D-принтера для крупногабаритной печати металлом
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Первый российский 3D-принтер по технологии лазерного сплавления для крупногабаритной печати металлом представили на выставке "Металлообработка-2025", его продемонстрировало бизнес-направление "Аддитивные технологии" госкорпорации "Росатом" (входит в топливный дивизион), сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Развитие аддитивных технологий – одна из ключевых задач, стоящих перед столичной промышленностью. Сегодня применение технологий трехмерной печати открывает перед индустриальным сектором новые горизонты, трансформируя традиционные подходы к производству и проектированию. Москва имеет высокие компетенции в отрасли – компании не только активно используют технологию в работе, но и выводят на рынок инновационное и высокотехнологичное оборудование. Например, к 80-летнему юбилею атомной отрасли в столице был создан первый в России 3D-принтер для крупногабаритной печати металлом", – отметил Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
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3D-принтер использует для печати металлические порошки нержавеющей стали, никеля, титана алюминия и кобальта. У устройства есть четыре иттербиевых лазера. Принтер имеет умную систему контроля процесса плавления – он оповещает оператора о случаях, когда не хватает расходных материалов, а также о самом процессе печати. Чтобы облегчить эксплуатацию устройства и сделать более удобным изъятие произведенной детали, у принтера есть механизированный комплекс разгрузки и очистки заготовок собственной разработки.
Как рассказал гендиректор "Росатом Аддитивные технологии" Илья Кавелашвили, отечественный продукт изготовлен на базе российских комплектующих. Он разработан с учетом потребностей и пожеланий отечественных машинопроизводителей. В производственный план входят восемь таких устройств, в том числе и на экспорт. Также до конца 2025 года планируется представить еще две модели для малогабаритной печати по технологии SLM.
Установка позволяет создавать металлические детали сложной геометрии с высокой точностью без использования оснастки при очень высоком коэффициенте использования материала. 3D-принтер может использоваться в отраслях, в которых требуется изготовление деталей из металлосплавов. Устройство создали в ответ на потребности российских предприятий в производстве сложных механизмов для инновационных отраслей.
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Принтер собирают и настраивают в Центре аддитивных технологий Росатома в Москве. Также здесь проводят отрабатывают технологии 3D-печати и разрабатывают программы под требования заказчиков.
Всего в Москве работают более 4,5 тысячи промпредприятий, на которых трудятся свыше 750 тысяч человек. Каждый год в столице открывают 150 технологичных компаний и реализуют десятки инвестиционных проектов. Промышленникам доступны более 20 системных инструментов. Они не только стимулируют увеличение объемов производства, но создают благоприятную среду для привлечения инвестиций, модернизации оборудования и внедрения новейших технологий. В свою очередь, это повышает конкурентоспособность столичных предприятий на мировой арене и укрепляет экономику города, отмечают в пресс-службе ДИПП.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовПоддержка бизнесаТехнологии
 
 
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