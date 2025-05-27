https://ria.ru/20250527/moshenniki-2019438489.html

В МВД раскрыли, как мошенники завладевают аккаунтами в WhatsApp

В МВД раскрыли, как мошенники завладевают аккаунтами в WhatsApp - РИА Новости, 27.05.2025

В МВД раскрыли, как мошенники завладевают аккаунтами в WhatsApp

Мошенники арендуют у школьников аккаунты в WhatsApp за 4-8 долларов в час, чтобы с этих номеров обзванивать россиян и похищать их средства, не покидая... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T20:51:00+03:00

2025-05-27T20:51:00+03:00

2025-05-27T20:51:00+03:00

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мошенничество

кибербезопасность

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мошенники арендуют у школьников аккаунты в WhatsApp за 4-8 долларов в час, чтобы с этих номеров обзванивать россиян и похищать их средства, не покидая территорию Украины, говорится в материалах управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. По словам правоохранителей, мошенники постоянно находят новые способы для связи с россиянами. "Россию захлестнула новая волна: преступники покупают личность детей, их аккаунты, точнее берут в аренду, оплата почасовая... четыре доллара в час, есть и за восемь долларов. Такие чаты появляются практически каждый день. На сегодня таких площадок не менее 3 тысяч. Общий объём рынка участников перевалил за 100 тысяч человек", - говорится в материалах. Полицейские пояснили, что в мессенджерах соучастники мошенников создают специальные чаты, где занимаются активацией арендованных аккаунтов WhatsApp, предоставляя возможность аферистам с Украины обзванивать россиян. Число участников в одном из подобных чатов достигало около 5 тысяч человек. Согласно материалам, школьники (дропперы) вышеуказанным способом могли зарабатывать от 80 тысяч рублей в месяц, нужно было только пройти идентификацию, а именно записать видео, где четко видно лицо и паспорт и проговорить своё ФИО, дату рождения и сказать, что работают "финансовым менеджером". В результате чего школьник становится таким же соучастником преступления.

https://ria.ru/20250526/obman-2019025292.html

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технологии, украина, россия, мошенничество, кибербезопасность, общество