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В МВД раскрыли, как мошенники завладевают аккаунтами в WhatsApp - РИА Новости, 27.05.2025
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20:51 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/moshenniki-2019438489.html
В МВД раскрыли, как мошенники завладевают аккаунтами в WhatsApp
В МВД раскрыли, как мошенники завладевают аккаунтами в WhatsApp - РИА Новости, 27.05.2025
В МВД раскрыли, как мошенники завладевают аккаунтами в WhatsApp
Мошенники арендуют у школьников аккаунты в WhatsApp за 4-8 долларов в час, чтобы с этих номеров обзванивать россиян и похищать их средства, не покидая... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T20:51:00+03:00
2025-05-27T20:51:00+03:00
технологии
украина
россия
мошенничество
кибербезопасность
общество
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мошенники арендуют у школьников аккаунты в WhatsApp за 4-8 долларов в час, чтобы с этих номеров обзванивать россиян и похищать их средства, не покидая территорию Украины, говорится в материалах управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. По словам правоохранителей, мошенники постоянно находят новые способы для связи с россиянами. "Россию захлестнула новая волна: преступники покупают личность детей, их аккаунты, точнее берут в аренду, оплата почасовая... четыре доллара в час, есть и за восемь долларов. Такие чаты появляются практически каждый день. На сегодня таких площадок не менее 3 тысяч. Общий объём рынка участников перевалил за 100 тысяч человек", - говорится в материалах. Полицейские пояснили, что в мессенджерах соучастники мошенников создают специальные чаты, где занимаются активацией арендованных аккаунтов WhatsApp, предоставляя возможность аферистам с Украины обзванивать россиян. Число участников в одном из подобных чатов достигало около 5 тысяч человек. Согласно материалам, школьники (дропперы) вышеуказанным способом могли зарабатывать от 80 тысяч рублей в месяц, нужно было только пройти идентификацию, а именно записать видео, где четко видно лицо и паспорт и проговорить своё ФИО, дату рождения и сказать, что работают "финансовым менеджером". В результате чего школьник становится таким же соучастником преступления.
https://ria.ru/20250526/obman-2019025292.html
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технологии, украина, россия, мошенничество, кибербезопасность, общество
Технологии, Украина, Россия, Мошенничество, Кибербезопасность, Общество
В МВД раскрыли, как мошенники завладевают аккаунтами в WhatsApp

МВД: мошенники платят школьникам по $4-8 в час за аренду аккаунтов в WhatsApp

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мошенники арендуют у школьников аккаунты в WhatsApp за 4-8 долларов в час, чтобы с этих номеров обзванивать россиян и похищать их средства, не покидая территорию Украины, говорится в материалах управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
По словам правоохранителей, мошенники постоянно находят новые способы для связи с россиянами.
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"Россию захлестнула новая волна: преступники покупают личность детей, их аккаунты, точнее берут в аренду, оплата почасовая... четыре доллара в час, есть и за восемь долларов. Такие чаты появляются практически каждый день. На сегодня таких площадок не менее 3 тысяч. Общий объём рынка участников перевалил за 100 тысяч человек", - говорится в материалах.
Полицейские пояснили, что в мессенджерах соучастники мошенников создают специальные чаты, где занимаются активацией арендованных аккаунтов WhatsApp, предоставляя возможность аферистам с Украины обзванивать россиян. Число участников в одном из подобных чатов достигало около 5 тысяч человек.
Согласно материалам, школьники (дропперы) вышеуказанным способом могли зарабатывать от 80 тысяч рублей в месяц, нужно было только пройти идентификацию, а именно записать видео, где четко видно лицо и паспорт и проговорить своё ФИО, дату рождения и сказать, что работают "финансовым менеджером". В результате чего школьник становится таким же соучастником преступления.
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