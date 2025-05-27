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В Россотрудничестве оценили денонсацию Молдавией соглашения с Россией - РИА Новости, 27.05.2025
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16:44 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/moldaviya-2019377425.html
В Россотрудничестве оценили денонсацию Молдавией соглашения с Россией
В Россотрудничестве оценили денонсацию Молдавией соглашения с Россией - РИА Новости, 27.05.2025
В Россотрудничестве оценили денонсацию Молдавией соглашения с Россией
Запуск Молдавией процедуры денонсации соглашения с РФ для закрытия Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе является глупостью и безобразием,... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T16:44:00+03:00
2025-05-27T16:44:00+03:00
молдавия
россия
евгений примаков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
в мире
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Запуск Молдавией процедуры денонсации соглашения с РФ для закрытия Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе является глупостью и безобразием, заявил РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков. Ранее депутат молдавского оппозиционного блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя сообщил, что власти Молдавии запускают процедуру денонсации соглашения с РФ для закрытия Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе, раскритиковав такое решение. "Глупость и безобразие. Русский дом в Кишиневе был полезен для Молдавии и молдавского народа. Может быть для Майи Санду он не очень был полезен, но мы ведь не ради нее работаем", - сказал Примаков. Он подчеркнул, что образовательные программы и набор студентов для обучения в России усложнятся. "Граждане Молдавии будут многого лишены из-за политики своего правительства, но мы будем реагировать на это по мере возрастания проблем", - заключил он. МИД Молдавии сообщил 13 февраля, что в одностороннем порядке расторг соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр культуры и науки должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Молдавия не направляла России официального уведомления о расторжении межправительственного соглашения о культурных центрах.
https://ria.ru/20250527/posol-2019253073.html
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молдавия, россия, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире
Молдавия, Россия, Евгений Примаков, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), В мире
В Россотрудничестве оценили денонсацию Молдавией соглашения с Россией

Примаков назвал денонсацию Молдавией соглашения с РФ для закрытия РЦНК глупостью

© Фото : A.SavinЗдание центрального аппарата Россотрудничества на улице Воздвиженка в Москве
Здание центрального аппарата Россотрудничества на улице Воздвиженка в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Фото : A.Savin
Здание центрального аппарата Россотрудничества на улице Воздвиженка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Запуск Молдавией процедуры денонсации соглашения с РФ для закрытия Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе является глупостью и безобразием, заявил РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков.
Ранее депутат молдавского оппозиционного блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя сообщил, что власти Молдавии запускают процедуру денонсации соглашения с РФ для закрытия Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе, раскритиковав такое решение.
Посольство России в Молдавии - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
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"Глупость и безобразие. Русский дом в Кишиневе был полезен для Молдавии и молдавского народа. Может быть для Майи Санду он не очень был полезен, но мы ведь не ради нее работаем", - сказал Примаков.
Он подчеркнул, что образовательные программы и набор студентов для обучения в России усложнятся. "Граждане Молдавии будут многого лишены из-за политики своего правительства, но мы будем реагировать на это по мере возрастания проблем", - заключил он.
МИД Молдавии сообщил 13 февраля, что в одностороннем порядке расторг соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр культуры и науки должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Молдавия не направляла России официального уведомления о расторжении межправительственного соглашения о культурных центрах.
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МолдавияРоссияЕвгений ПримаковФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)В мире
 
 
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