https://ria.ru/20250527/moldaviya-2019377425.html

В Россотрудничестве оценили денонсацию Молдавией соглашения с Россией

В Россотрудничестве оценили денонсацию Молдавией соглашения с Россией - РИА Новости, 27.05.2025

В Россотрудничестве оценили денонсацию Молдавией соглашения с Россией

Запуск Молдавией процедуры денонсации соглашения с РФ для закрытия Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе является глупостью и безобразием,... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T16:44:00+03:00

2025-05-27T16:44:00+03:00

2025-05-27T16:44:00+03:00

молдавия

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евгений примаков

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Запуск Молдавией процедуры денонсации соглашения с РФ для закрытия Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе является глупостью и безобразием, заявил РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков. Ранее депутат молдавского оппозиционного блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя сообщил, что власти Молдавии запускают процедуру денонсации соглашения с РФ для закрытия Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе, раскритиковав такое решение. "Глупость и безобразие. Русский дом в Кишиневе был полезен для Молдавии и молдавского народа. Может быть для Майи Санду он не очень был полезен, но мы ведь не ради нее работаем", - сказал Примаков. Он подчеркнул, что образовательные программы и набор студентов для обучения в России усложнятся. "Граждане Молдавии будут многого лишены из-за политики своего правительства, но мы будем реагировать на это по мере возрастания проблем", - заключил он. МИД Молдавии сообщил 13 февраля, что в одностороннем порядке расторг соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр культуры и науки должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Молдавия не направляла России официального уведомления о расторжении межправительственного соглашения о культурных центрах.

https://ria.ru/20250527/posol-2019253073.html

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молдавия, россия, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире