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ПВО России сбила 204 украинских беспилотника за сутки

ПВО России сбила 204 украинских беспилотника за сутки - РИА Новости, 27.05.2025

ПВО России сбила 204 украинских беспилотника за сутки

Авиация и артиллерия Вооруженных Сил РФ нанесли поражение общевойсковому полигону, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, цеху производства и РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T12:23:00+03:00

2025-05-27T12:23:00+03:00

2025-05-27T12:33:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Авиация и артиллерия Вооруженных Сил РФ нанесли поражение общевойсковому полигону, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, цеху производства и местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, средства ПВО сбили 204 дрона, сообщило во вторник Минобороны РФ.Средствами противовоздушной обороны сбиты 204 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, из них 141 - вне зоны проведения специальной военной операции

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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