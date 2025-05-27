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ПВО России сбила 204 украинских беспилотника за сутки
ПВО России сбила 204 украинских беспилотника за сутки - РИА Новости, 27.05.2025
ПВО России сбила 204 украинских беспилотника за сутки
Авиация и артиллерия Вооруженных Сил РФ нанесли поражение общевойсковому полигону, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, цеху производства и РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T12:23:00+03:00
2025-05-27T12:23:00+03:00
2025-05-27T12:33:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Авиация и артиллерия Вооруженных Сил РФ нанесли поражение общевойсковому полигону, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, цеху производства и местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, средства ПВО сбили 204 дрона, сообщило во вторник Минобороны РФ.Средствами противовоздушной обороны сбиты 204 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, из них 141 - вне зоны проведения специальной военной операции
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
ПВО России сбила 204 украинских беспилотника за сутки
МО: ПВО России сбила 204 украинских беспилотника за сутки