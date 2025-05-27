https://ria.ru/20250527/mo-2019298408.html

Минобороны рассказало о попытках Киева сорвать переговоры по урегулированию

Минобороны рассказало о попытках Киева сорвать переговоры по урегулированию - РИА Новости, 27.05.2025

Минобороны рассказало о попытках Киева сорвать переговоры по урегулированию

Киев при поддержке Европы предпринимает провокации для срыва переговорного процесса по урегулирования конфликта, заявило Минобороны. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T12:01:00+03:00

2025-05-27T12:01:00+03:00

2025-05-27T12:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

европа

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Киев при поддержке Европы предпринимает провокации для срыва переговорного процесса по урегулирования конфликта, заявило Минобороны. "Киевский режим при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокационных шагов, направленных на срыв переговорного процесса", — говорится в релизе.С 20 мая ВСУ кратно увеличили число атак с применением беспилотников и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории России, отметили в военном ведомстве.Так, с вечера 20 мая по сегодняшнее утро российские системы противовоздушной обороны сбили 2331 ударный дрон, из них вне зоны СВО — 1465. При этих атаках пострадали мирные россияне, в том числе женщины и дети.В ответ российские войска наносят удары исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины, заключили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

европа

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киев, европа, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)