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Минобороны рассказало о попытках Киева сорвать переговоры по урегулированию - РИА Новости, 27.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:01 27.05.2025 (обновлено: 12:23 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/mo-2019298408.html
Минобороны рассказало о попытках Киева сорвать переговоры по урегулированию
Минобороны рассказало о попытках Киева сорвать переговоры по урегулированию - РИА Новости, 27.05.2025
Минобороны рассказало о попытках Киева сорвать переговоры по урегулированию
Киев при поддержке Европы предпринимает провокации для срыва переговорного процесса по урегулирования конфликта, заявило Минобороны. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T12:01:00+03:00
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специальная военная операция на украине
киев
европа
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Киев при поддержке Европы предпринимает провокации для срыва переговорного процесса по урегулирования конфликта, заявило Минобороны. "Киевский режим при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокационных шагов, направленных на срыв переговорного процесса", — говорится в релизе.С 20 мая ВСУ кратно увеличили число атак с применением беспилотников и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории России, отметили в военном ведомстве.Так, с вечера 20 мая по сегодняшнее утро российские системы противовоздушной обороны сбили 2331 ударный дрон, из них вне зоны СВО — 1465. При этих атаках пострадали мирные россияне, в том числе женщины и дети.В ответ российские войска наносят удары исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины, заключили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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киев, европа, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Киев, Европа, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о попытках Киева сорвать переговоры по урегулированию

МО: Киев сделал провокационные шаги, направленные на срыв переговоров

© Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Киев при поддержке Европы предпринимает провокации для срыва переговорного процесса по урегулирования конфликта, заявило Минобороны.
"Киевский режим при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокационных шагов, направленных на срыв переговорного процесса", — говорится в релизе.
С 20 мая ВСУ кратно увеличили число атак с применением беспилотников и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории России, отметили в военном ведомстве.
Так, с вечера 20 мая по сегодняшнее утро российские системы противовоздушной обороны сбили 2331 ударный дрон, из них вне зоны СВО — 1465. При этих атаках пострадали мирные россияне, в том числе женщины и дети.
В ответ российские войска наносят удары исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины, заключили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевЕвропаУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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