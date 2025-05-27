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Минобороны рассказало о попытках Киева сорвать переговоры по урегулированию
Минобороны рассказало о попытках Киева сорвать переговоры по урегулированию - РИА Новости, 27.05.2025
Минобороны рассказало о попытках Киева сорвать переговоры по урегулированию
Киев при поддержке Европы предпринимает провокации для срыва переговорного процесса по урегулирования конфликта, заявило Минобороны. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T12:01:00+03:00
2025-05-27T12:01:00+03:00
2025-05-27T12:23:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Киев при поддержке Европы предпринимает провокации для срыва переговорного процесса по урегулирования конфликта, заявило Минобороны. "Киевский режим при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокационных шагов, направленных на срыв переговорного процесса", — говорится в релизе.С 20 мая ВСУ кратно увеличили число атак с применением беспилотников и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории России, отметили в военном ведомстве.Так, с вечера 20 мая по сегодняшнее утро российские системы противовоздушной обороны сбили 2331 ударный дрон, из них вне зоны СВО — 1465. При этих атаках пострадали мирные россияне, в том числе женщины и дети.В ответ российские войска наносят удары исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины, заключили в Минобороны.
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киев, европа, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Киев, Европа, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о попытках Киева сорвать переговоры по урегулированию
МО: Киев сделал провокационные шаги, направленные на срыв переговоров