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Мизулина направит в МВД материалы о травле школьницы в Красногорске
Мизулина направит в МВД материалы о травле школьницы в Красногорске - РИА Новости, 27.05.2025
Мизулина направит в МВД материалы о травле школьницы в Красногорске
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что ее организация направит в МВД материалы о травле и переломе ноги у ученицы средней... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T16:11:00+03:00
2025-05-27T16:11:00+03:00
2025-05-27T16:11:00+03:00
красногорск
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ксения мишонова
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что ее организация направит в МВД материалы о травле и переломе ноги у ученицы средней общеобразовательной школы №12 в Красногорске. "В последний день учебы в школе 12 Красногорска девочке сломали ногу: сначала обидчицы травили школьницу и заперли её в раздевалке на уроке физкультуры, выключив свет, а когда она смогла выбраться - получила пинок и подножку. Как пишет мама девочки, полиция до сих пор никак не отреагировала на заявление. Школа тоже пока не предпринимает никаких мер. Вчера обратилась к уполномоченному по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой с просьбой разобраться в ситуации. Сегодня направим материалы в МВД", - написала Мизулина в своем Telegram-канале. Глава Лиги безопасного интернета отметила, что команда Национального центра помощи детям поможет семье отвезти ребенка в больницу, в случае необходимости предоставит полноценное лечение, подчеркнув, что "перелом у девочки тяжелый". Мизулина также опубликовала обращение мамы школьницы, в котором указано, что "ни школа, ни родители обидчиков" с семьей не связывались.
https://ria.ru/20250226/shkolnitsy-2001786691.html
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красногорск, московская область (подмосковье), екатерина мизулина, ксения мишонова, лига безопасного интернета, происшествия
Красногорск, Московская область (Подмосковье), Екатерина Мизулина, Ксения Мишонова, Лига безопасного интернета, Происшествия
Мизулина направит в МВД материалы о травле школьницы в Красногорске
Мизулина направит в МВД материалы о переломе ноги у школьницы в Красногорске