Рейтинг@Mail.ru
Мирошник: Киев наносит удары по гражданским целям, чтобы сеять смуту - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 27.05.2025 (обновлено: 13:03 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/miroshnik-2019312302.html
Мирошник: Киев наносит удары по гражданским целям, чтобы сеять смуту
Мирошник: Киев наносит удары по гражданским целям, чтобы сеять смуту - РИА Новости, 27.05.2025
Мирошник: Киев наносит удары по гражданским целям, чтобы сеять смуту
Киев наносит удары по гражданскому населению России, чтобы сеять смуту и издеваться над гражданским населением, причем в выборе целей он не делает никаких... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T12:50:00+03:00
2025-05-27T13:03:00+03:00
в мире
родион мирошник
запорожье
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641464_0:52:1170:710_1920x0_80_0_0_8fd760432b15de871830c5a5d501fb5f.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Киев наносит удары по гражданскому населению России, чтобы сеять смуту и издеваться над гражданским населением, причем в выборе целей он не делает никаких исключений, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."На минувшей неделе украинские дроны атаковали, кроме частных машин, специализированный гражданский строительный транспорт, грузовые автомобили, частные и многоэтажные жилые дома, промплощадки работающих гражданских предприятий, здание детского сада, православный храм, магазины и торговые площадки, городскую больницу. Для того чтобы сеять смуту и издеваться над гражданским населением, они не делают никаких исключений", - заявил Мирошник РИА Новости.В результате растет число жертв среди мирного населения в результате применения противников дронов различной модификации. "Наибольшее число пострадавших - это гражданские жители, перемещавшиеся в гражданском частном или общественном транспорте. Вопиющий случай - в Запорожье, когда украинский дрон атаковал гражданский автомобиль, где находилась молодая женщина и пятеро детей от года до 11 лет. В результате атаки женщина погибла, а дети получили ранения", - отметил он.
https://ria.ru/20250527/peskov-2019302313.html
запорожье
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641464_65:0:1105:780_1920x0_80_0_0_061653612cef39318e64c46db42058ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, родион мирошник, запорожье, киев
В мире, Родион Мирошник, Запорожье, Киев
Мирошник: Киев наносит удары по гражданским целям, чтобы сеять смуту

Мирошник: Киев атакует гражданские объекты РФ для издевательства над населением

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Киев наносит удары по гражданскому населению России, чтобы сеять смуту и издеваться над гражданским населением, причем в выборе целей он не делает никаких исключений, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"На минувшей неделе украинские дроны атаковали, кроме частных машин, специализированный гражданский строительный транспорт, грузовые автомобили, частные и многоэтажные жилые дома, промплощадки работающих гражданских предприятий, здание детского сада, православный храм, магазины и торговые площадки, городскую больницу. Для того чтобы сеять смуту и издеваться над гражданским населением, они не делают никаких исключений", - заявил Мирошник РИА Новости.
В результате растет число жертв среди мирного населения в результате применения противников дронов различной модификации. "Наибольшее число пострадавших - это гражданские жители, перемещавшиеся в гражданском частном или общественном транспорте. Вопиющий случай - в Запорожье, когда украинский дрон атаковал гражданский автомобиль, где находилась молодая женщина и пятеро детей от года до 11 лет. В результате атаки женщина погибла, а дети получили ранения", - отметил он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Песков прокомментировал наращивание интенсивности атак Киевом
Вчера, 12:18
 
В миреРодион МирошникЗапорожьеКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала