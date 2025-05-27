https://ria.ru/20250527/miroshnik-2019312302.html

Мирошник: Киев наносит удары по гражданским целям, чтобы сеять смуту

Мирошник: Киев наносит удары по гражданским целям, чтобы сеять смуту - РИА Новости, 27.05.2025

Мирошник: Киев наносит удары по гражданским целям, чтобы сеять смуту

Киев наносит удары по гражданскому населению России, чтобы сеять смуту и издеваться над гражданским населением, причем в выборе целей он не делает никаких... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T12:50:00+03:00

2025-05-27T12:50:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Киев наносит удары по гражданскому населению России, чтобы сеять смуту и издеваться над гражданским населением, причем в выборе целей он не делает никаких исключений, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."На минувшей неделе украинские дроны атаковали, кроме частных машин, специализированный гражданский строительный транспорт, грузовые автомобили, частные и многоэтажные жилые дома, промплощадки работающих гражданских предприятий, здание детского сада, православный храм, магазины и торговые площадки, городскую больницу. Для того чтобы сеять смуту и издеваться над гражданским населением, они не делают никаких исключений", - заявил Мирошник РИА Новости.В результате растет число жертв среди мирного населения в результате применения противников дронов различной модификации. "Наибольшее число пострадавших - это гражданские жители, перемещавшиеся в гражданском частном или общественном транспорте. Вопиющий случай - в Запорожье, когда украинский дрон атаковал гражданский автомобиль, где находилась молодая женщина и пятеро детей от года до 11 лет. В результате атаки женщина погибла, а дети получили ранения", - отметил он.

https://ria.ru/20250527/peskov-2019302313.html

запорожье

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в мире, родион мирошник, запорожье, киев