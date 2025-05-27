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"Мир за 24 часа": в Раде предложили дерзкий план урегулирования конфликта - РИА Новости, 27.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:04 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/mir-2019233429.html
"Мир за 24 часа": в Раде предложили дерзкий план урегулирования конфликта
"Мир за 24 часа": в Раде предложили дерзкий план урегулирования конфликта - РИА Новости, 27.05.2025
"Мир за 24 часа": в Раде предложили дерзкий план урегулирования конфликта
Ключевой причиной, по которой любое мирное урегулирования на Украине не представляется возможным, стал сам Владимир Зеленский, заявил депутат Верховной рады... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T01:04:00+03:00
2025-05-27T01:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
артем дмитрук
верховная рада украины
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Ключевой причиной, по которой любое мирное урегулирования на Украине не представляется возможным, стал сам Владимир Зеленский, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Убираем первопричины, и тогда мир за 24 часа! &lt;…&gt; Можно соглашаться или спорить с утверждением о том, что для достижения мира между Россией и Украиной необходимо устранить первопричины войны. Но существует причина еще более первичная &lt;…&gt; И этой основной причиной и преградой для достижения мира является сама фигура Зеленского", — написал он.Парламентарий отметил, что пока глава киевского режима у власти, никакие мирные инициативы не сработают, потому что они не в его интересах. Но, по словам депутата, он сам никогда не уйдет в отставку."Сначала необходимо отстранить нелегитимного Зеленского, занимающего пост президента с превышением срока, определенного Конституцией, а после этого сами украинцы устранят все первопричины войны", — заключил Дмитрук.Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что у Украины нет законного руководства, поскольку действующий глава государства исчерпал свои полномочия.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам глава киевского режима говорил о несвоевременности голосования.
https://ria.ru/20250526/zelenskiy-2019190979.html
https://ria.ru/20250526/tramp-2019039281.html
https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, артем дмитрук, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Верховная Рада Украины
"Мир за 24 часа": в Раде предложили дерзкий план урегулирования конфликта

Депутат Рады Дмитрук: основной преградой для достижения мира стал Зеленский

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины . Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Ключевой причиной, по которой любое мирное урегулирования на Украине не представляется возможным, стал сам Владимир Зеленский, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Убираем первопричины, и тогда мир за 24 часа! <…> Можно соглашаться или спорить с утверждением о том, что для достижения мира между Россией и Украиной необходимо устранить первопричины войны. Но существует причина еще более первичная <…> И этой основной причиной и преградой для достижения мира является сама фигура Зеленского", — написал он.
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Парламентарий отметил, что пока глава киевского режима у власти, никакие мирные инициативы не сработают, потому что они не в его интересах. Но, по словам депутата, он сам никогда не уйдет в отставку.
"Сначала необходимо отстранить нелегитимного Зеленского, занимающего пост президента с превышением срока, определенного Конституцией, а после этого сами украинцы устранят все первопричины войны", — заключил Дмитрук.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийАртем ДмитрукВерховная Рада Украины
 
 
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