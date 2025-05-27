https://ria.ru/20250527/mir-2019233429.html

"Мир за 24 часа": в Раде предложили дерзкий план урегулирования конфликта

"Мир за 24 часа": в Раде предложили дерзкий план урегулирования конфликта - РИА Новости, 27.05.2025

"Мир за 24 часа": в Раде предложили дерзкий план урегулирования конфликта

Ключевой причиной, по которой любое мирное урегулирования на Украине не представляется возможным, стал сам Владимир Зеленский, заявил депутат Верховной рады... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T01:04:00+03:00

2025-05-27T01:04:00+03:00

2025-05-27T01:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

артем дмитрук

верховная рада украины

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Ключевой причиной, по которой любое мирное урегулирования на Украине не представляется возможным, стал сам Владимир Зеленский, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Убираем первопричины, и тогда мир за 24 часа! <…> Можно соглашаться или спорить с утверждением о том, что для достижения мира между Россией и Украиной необходимо устранить первопричины войны. Но существует причина еще более первичная <…> И этой основной причиной и преградой для достижения мира является сама фигура Зеленского", — написал он.Парламентарий отметил, что пока глава киевского режима у власти, никакие мирные инициативы не сработают, потому что они не в его интересах. Но, по словам депутата, он сам никогда не уйдет в отставку."Сначала необходимо отстранить нелегитимного Зеленского, занимающего пост президента с превышением срока, определенного Конституцией, а после этого сами украинцы устранят все первопричины войны", — заключил Дмитрук.Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что у Украины нет законного руководства, поскольку действующий глава государства исчерпал свои полномочия.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам глава киевского режима говорил о несвоевременности голосования.

https://ria.ru/20250526/zelenskiy-2019190979.html

https://ria.ru/20250526/tramp-2019039281.html

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в мире, россия, украина, владимир зеленский, артем дмитрук, верховная рада украины