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"Мир за 24 часа": в Раде предложили дерзкий план урегулирования конфликта
"Мир за 24 часа": в Раде предложили дерзкий план урегулирования конфликта - РИА Новости, 27.05.2025
"Мир за 24 часа": в Раде предложили дерзкий план урегулирования конфликта
Ключевой причиной, по которой любое мирное урегулирования на Украине не представляется возможным, стал сам Владимир Зеленский, заявил депутат Верховной рады... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T01:04:00+03:00
2025-05-27T01:04:00+03:00
2025-05-27T01:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
артем дмитрук
верховная рада украины
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Ключевой причиной, по которой любое мирное урегулирования на Украине не представляется возможным, стал сам Владимир Зеленский, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Убираем первопричины, и тогда мир за 24 часа! <…> Можно соглашаться или спорить с утверждением о том, что для достижения мира между Россией и Украиной необходимо устранить первопричины войны. Но существует причина еще более первичная <…> И этой основной причиной и преградой для достижения мира является сама фигура Зеленского", — написал он.Парламентарий отметил, что пока глава киевского режима у власти, никакие мирные инициативы не сработают, потому что они не в его интересах. Но, по словам депутата, он сам никогда не уйдет в отставку."Сначала необходимо отстранить нелегитимного Зеленского, занимающего пост президента с превышением срока, определенного Конституцией, а после этого сами украинцы устранят все первопричины войны", — заключил Дмитрук.Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что у Украины нет законного руководства, поскольку действующий глава государства исчерпал свои полномочия.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам глава киевского режима говорил о несвоевременности голосования.
https://ria.ru/20250526/zelenskiy-2019190979.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Верховная Рада Украины
"Мир за 24 часа": в Раде предложили дерзкий план урегулирования конфликта
Депутат Рады Дмитрук: основной преградой для достижения мира стал Зеленский