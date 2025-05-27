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Захарова высказалась о планах США по развитию "Золотого купола"
Захарова высказалась о планах США по развитию "Золотого купола" - РИА Новости, 27.05.2025
Захарова высказалась о планах США по развитию "Золотого купола"
Развитие средств достартового поражения ракетных вооружений планируемой системы ПРО США "Золотой купол" имеет авантюрный подход, он прямо подрывает... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T15:35:00+03:00
2025-05-27T15:35:00+03:00
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МАХАЧКАЛА, 27 мая - РИА Новости. Развитие средств достартового поражения ракетных вооружений планируемой системы ПРО США "Золотой купол" имеет авантюрный подход, он прямо подрывает стратегическую стабильность, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "В рамках выстраивания "Золотого купола" планируется придать импульс дальнейшему развитию средств достартового поражения ракетных вооружений и инфраструктуры, которая обеспечивает их применение, это является уже материальным выражением крайне опасной доктринальной установки США на нанесение так называемых превентивных, а по сути первых обезоруживающих ударов", - сказала она в ходе брифинга. Захарова добавила, что это авантюрный подход, он представляет собой прямой подрыв основ стратегической стабильности. "Ситуация дополнительно усугубляется тем, что "Золотой купол" прямо предусматривает существенное укрепление арсенала средств для ведения боевых операций в космосе, включая развёртывание на орбите систем перехвата", - заключила она. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдется стране примерно в 175 миллиардов долларов. Американский лидер отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока.
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сша, россия, мария захарова, дональд трамп, в мире
США, Россия, Мария Захарова, Дональд Трамп, В мире
Захарова высказалась о планах США по развитию "Золотого купола"
Захарова: некоторые аспекты "Золотого купола" США подрывают стратстабильность