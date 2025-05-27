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Захарова: Россия просит мир обратить внимание на положение УПЦ на Украине - РИА Новости, 27.05.2025
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Религия
 
15:09 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/mid-2019349117.html
Захарова: Россия просит мир обратить внимание на положение УПЦ на Украине
Захарова: Россия просит мир обратить внимание на положение УПЦ на Украине - РИА Новости, 27.05.2025
Захарова: Россия просит мир обратить внимание на положение УПЦ на Украине
Москва призывает профильные международные структуры, мировую общественность, представителей мировых религий обратить самое пристальное внимание на ситуацию со... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T15:09:00+03:00
2025-05-27T15:09:00+03:00
религия
мария захарова
владимир зеленский
россия
украина
москва
украинская православная церковь
русская православная церковь
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МАХАЧКАЛА, 27 мая - РИА Новости. Москва призывает профильные международные структуры, мировую общественность, представителей мировых религий обратить самое пристальное внимание на ситуацию со свободой вероисповедания на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Двадцатого мая истёк так называемый переходный период, установленный законом о защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций, вообще в народе этот закон получил название закон о запрете УПЦ. В соответствии с его положениями режим (Владимира) Зеленского собирается проводить процедуру инспектирования религиозных организаций на предмет наличия у них аффилированности с РПЦ", - сказала она в ходе брифинга. Захарова продолжила, что смысл этих действий очевиден - под любым предлогом добиться ликвидации канонической церкви и передачи её собственности так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). "Девятого мая правительство Украины одобрило порядок проведения таких проверок. С чего было решено начать? С верхов, с киевской митрополии УПЦ, к соответствующей ревизии приступили 20 мая, при этом глава государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Еленкий дал понять, что если в течение месяца киевская митрополия не устранит связь с РПЦ, то она будет ликвидирована решением суда", - добавила она. Захарова отметила, что киевский режим преследует цель изничтожить истинные ценности, проверенные тысячелетиями. являющимися действительно частью мировой цивилизации и установить собственные. "Мы призываем все профильные международные структуры, мировую общественность, представителей мировых религий обратить на это самое пристальное внимание. Я не знаю, какую форму найдёт реакция: осуждение, призыв одуматься, покаяться, не знаю, какие слова должны быть найдены, но это же страшно, что происходит - это и про нарушение свободы вероисповедания, и про беззаконие в отношении верующих и священнослужителей на Украине, это просто про расчеловечивание", - заключила она. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства судами страны вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов Украинской православной церкви силой были захвачены раскольниками на Украине при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
https://ria.ru/20250521/zapad-2018246781.html
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мария захарова, владимир зеленский, россия, украина, москва, украинская православная церковь, русская православная церковь, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, в мире
Религия, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Россия, Украина, Москва, Украинская православная церковь, Русская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, В мире
Захарова: Россия просит мир обратить внимание на положение УПЦ на Украине

МИД: РФ просит мировые структуры обратить внимание на ситуацию с УПЦ на Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Мария Захарова. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 27 мая - РИА Новости. Москва призывает профильные международные структуры, мировую общественность, представителей мировых религий обратить самое пристальное внимание на ситуацию со свободой вероисповедания на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Двадцатого мая истёк так называемый переходный период, установленный законом о защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций, вообще в народе этот закон получил название закон о запрете УПЦ. В соответствии с его положениями режим (Владимира) Зеленского собирается проводить процедуру инспектирования религиозных организаций на предмет наличия у них аффилированности с РПЦ", - сказала она в ходе брифинга.
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Захарова продолжила, что смысл этих действий очевиден - под любым предлогом добиться ликвидации канонической церкви и передачи её собственности так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ).
"Девятого мая правительство Украины одобрило порядок проведения таких проверок. С чего было решено начать? С верхов, с киевской митрополии УПЦ, к соответствующей ревизии приступили 20 мая, при этом глава государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Еленкий дал понять, что если в течение месяца киевская митрополия не устранит связь с РПЦ, то она будет ликвидирована решением суда", - добавила она.
Захарова отметила, что киевский режим преследует цель изничтожить истинные ценности, проверенные тысячелетиями. являющимися действительно частью мировой цивилизации и установить собственные.
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"Мы призываем все профильные международные структуры, мировую общественность, представителей мировых религий обратить на это самое пристальное внимание. Я не знаю, какую форму найдёт реакция: осуждение, призыв одуматься, покаяться, не знаю, какие слова должны быть найдены, но это же страшно, что происходит - это и про нарушение свободы вероисповедания, и про беззаконие в отношении верующих и священнослужителей на Украине, это просто про расчеловечивание", - заключила она.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства судами страны вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов Украинской православной церкви силой были захвачены раскольниками на Украине при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
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РелигияМария ЗахароваВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаМоскваУкраинская православная церковьРусская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦВ мире
 
 
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