https://ria.ru/20250527/mid-2019343667.html

Захарова рассказала о милитаристских шагах Норвегии

Захарова рассказала о милитаристских шагах Норвегии - РИА Новости, 27.05.2025

Захарова рассказала о милитаристских шагах Норвегии

Норвегия принимает меры, которые размывают политику Осло на ограничение иностранного военного присутствия, Москва учитывает в военно-политическом планировании... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T14:56:00+03:00

2025-05-27T14:56:00+03:00

2025-05-27T14:56:00+03:00

шпицберген

норвегия

осло

мария захарова

нато

в мире

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МАХАЧКАЛА, 27 мая - РИА Новости. Норвегия принимает меры, которые размывают политику Осло на ограничение иностранного военного присутствия, Москва учитывает в военно-политическом планировании все шаги Осло по эскалации напряженности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Милитаристские шаги Осло касаются не только материковой части Норвегии, но и территории архипелага Шпицберген… 21 мая текущего года премьер-министр Норвегии заявил о некой корректировке военной деятельности союзниками на севере в сторону ее активизации. Мы расцениваем слова главы норвежского кабинета как очередную меру, направленную на размывание норвежской политики самоограничения на иностранное военное присутствие и деятельность на территории страны", - заявила Захарова в ходе брифинга. По ее словам, Норвегия нацелена на втягивание в орбиту военно-политического планирования НАТО архипелага Шпицберген, который имеет сугубо гражданский статус по договору о Шпицбергене 1920 года. "Любые шаги и заявления норвежского руководства, в особенности способствующие эскалации напряженности при границе, вне сомнений учитываются в нашем военно-политическом планировании. И, конечно, будут иметь негативные последствия для российско-норвежских отношений", - заявила Захарова. Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, считавшейся ранее ничейной, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участников Шпицбергенского трактата.

https://ria.ru/20250525/finlyandiya-2018944049.html

https://ria.ru/20250520/nato-2018137284.html

шпицберген

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шпицберген, норвегия, осло, мария захарова, нато, в мире