https://ria.ru/20250527/mid-2019315022.html

Захарова прокомментировала решение ФРГ по дальнобойному оружию для Украины

Захарова прокомментировала решение ФРГ по дальнобойному оружию для Украины - РИА Новости, 27.05.2025

Захарова прокомментировала решение ФРГ по дальнобойному оружию для Украины

Германия еще глубже загонит себя в яму решением отменить ограничения на дальность ударов оружия, поставляемого Украине, заявила официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T13:00:00+03:00

2025-05-27T13:00:00+03:00

2025-05-27T13:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

мария захарова

фридрих мерц

борис писториус

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МАХАЧКАЛА, 27 мая - РИА Новости. Германия еще глубже загонит себя в яму решением отменить ограничения на дальность ударов оружия, поставляемого Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу WDR заявил, что ФРГ, Британия, Франция и США сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории РФ, хотя раньше до определенного момента он не мог этого делать. "Решением снять ограничение на дальность применения поставляемых Украине вооружений, если таковые вообще когда-то существовали, Берлин лишь еще глубже загонит себя в яму, в которой уже давно находится поддерживаемый им киевский режим", - сказала Захарова на брифинге. Она подчеркнула, что никакое германское оружие не изменит ход специальной военной операции. В середине апреля Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. Официальный представитель МИД РФ ранее отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.

https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html

https://ria.ru/20250526/evropa-2018993781.html

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мария захарова, фридрих мерц, борис писториус, россия, украина, германия, ard, в мире