https://ria.ru/20250527/mid--2019275727.html

МИД России раскрыл содержание готовящегося меморандума по Украине

МИД России раскрыл содержание готовящегося меморандума по Украине - РИА Новости, 27.05.2025

МИД России раскрыл содержание готовящегося меморандума по Украине

Меморандум по Украине будет содержать принципы и сроки урегулирования, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ключевые тезисы: РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T10:26:00+03:00

2025-05-27T10:26:00+03:00

2025-05-27T15:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

мария захарова

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_791619570acaa857b7df16668a930517.jpg

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Меморандум по Украине будет содержать принципы и сроки урегулирования, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ключевые тезисы:"Буквально каждый день развивается повестка на этом треке. Посмотрите, во что превращают договоренности, которые были, давайте скажем честно, с трудом из-за позиции киевского режима, но все-таки достигнуты в рамках стамбульских переговоров".Переговоры по УкраинеВстреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Киев на переговорах запросил встречу глав государств. Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.На прошлой неделе, в понедельник вечером, президент Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп более двух часов беседовали по телефону. Как сообщил российский лидер по итогам переговоров, Москва готова совместно с Киевом работать над меморандумом, включающим и прекращение огня.В свою очередь, американский президент после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, так как есть шанс урегулировать конфликт.

https://ria.ru/20250527/ukraina-2019179349.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, мария захарова, москва