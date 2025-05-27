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МИД России раскрыл содержание готовящегося меморандума по Украине - РИА Новости, 27.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:26 27.05.2025 (обновлено: 15:24 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/mid--2019275727.html
МИД России раскрыл содержание готовящегося меморандума по Украине
МИД России раскрыл содержание готовящегося меморандума по Украине - РИА Новости, 27.05.2025
МИД России раскрыл содержание готовящегося меморандума по Украине
Меморандум по Украине будет содержать принципы и сроки урегулирования, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ключевые тезисы: РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T10:26:00+03:00
2025-05-27T15:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
мария захарова
москва
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Меморандум по Украине будет содержать принципы и сроки урегулирования, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ключевые тезисы:&quot;Буквально каждый день развивается повестка на этом треке. Посмотрите, во что превращают договоренности, которые были, давайте скажем честно, с трудом из-за позиции киевского режима, но все-таки достигнуты в рамках стамбульских переговоров&quot;.Переговоры по УкраинеВстреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Киев на переговорах запросил встречу глав государств. Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.На прошлой неделе, в понедельник вечером, президент Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп более двух часов беседовали по телефону. Как сообщил российский лидер по итогам переговоров, Москва готова совместно с Киевом работать над меморандумом, включающим и прекращение огня.В свою очередь, американский президент после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, так как есть шанс урегулировать конфликт.
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россия, украина, мария захарова, москва
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Мария Захарова, Москва
МИД России раскрыл содержание готовящегося меморандума по Украине

МИД: меморандум по Украине будет содержать принципы и сроки урегулирования

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Меморандум по Украине будет содержать принципы и сроки урегулирования, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ключевые тезисы:
  • Москва разрабатывает проект меморандума относительно будущего мирного договора;
  • меморандум передадут украинской стороне, как только его подготовят;
  • Россия рассчитывает, что Киев направит свои наработки по меморандуму одновременно с Москвой;
  • Киев своими атаками пытается показать, что способен вести переговоры "с позиции силы", но показывает свою ничтожность;
  • Китай выступает против безосновательных обвинений и политических манипуляций Киева о якобы поставках китайской продукции для военных заводов России.
«

"Буквально каждый день развивается повестка на этом треке. Посмотрите, во что превращают договоренности, которые были, давайте скажем честно, с трудом из-за позиции киевского режима, но все-таки достигнуты в рамках стамбульских переговоров".

Мария Захарова
Мария Захарова
официальный представитель МИД

Переговоры по Украине

Встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.
Киев на переговорах запросил встречу глав государств. Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.
На прошлой неделе, в понедельник вечером, президент Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп более двух часов беседовали по телефону. Как сообщил российский лидер по итогам переговоров, Москва готова совместно с Киевом работать над меморандумом, включающим и прекращение огня.
В свою очередь, американский президент после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, так как есть шанс урегулировать конфликт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
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