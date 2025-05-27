МИД России раскрыл содержание готовящегося меморандума по Украине
МИД: меморандум по Украине будет содержать принципы и сроки урегулирования
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Меморандум по Украине будет содержать принципы и сроки урегулирования, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ключевые тезисы:
- Москва разрабатывает проект меморандума относительно будущего мирного договора;
- меморандум передадут украинской стороне, как только его подготовят;
- Россия рассчитывает, что Киев направит свои наработки по меморандуму одновременно с Москвой;
- Киев своими атаками пытается показать, что способен вести переговоры "с позиции силы", но показывает свою ничтожность;
- Китай выступает против безосновательных обвинений и политических манипуляций Киева о якобы поставках китайской продукции для военных заводов России.
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"Буквально каждый день развивается повестка на этом треке. Посмотрите, во что превращают договоренности, которые были, давайте скажем честно, с трудом из-за позиции киевского режима, но все-таки достигнуты в рамках стамбульских переговоров".
Переговоры по Украине
Встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.
Киев на переговорах запросил встречу глав государств. Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.
На прошлой неделе, в понедельник вечером, президент Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп более двух часов беседовали по телефону. Как сообщил российский лидер по итогам переговоров, Москва готова совместно с Киевом работать над меморандумом, включающим и прекращение огня.
В свою очередь, американский президент после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, так как есть шанс урегулировать конфликт.