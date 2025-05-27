https://ria.ru/20250527/metro-2019443473.html

Машину у метро, с которой сняли подозрительный предмет, эвакуировали

Машину у метро, с которой сняли подозрительный предмет, эвакуировали - РИА Новости, 27.05.2025

Машину у метро, с которой сняли подозрительный предмет, эвакуировали

Автомобиль, с которого сняли подозрительный предмет у станции метро "Тропарево" в Москве, эвакуировали, людям разрешили забрать свои авто со стоянки,... РИА Новости, 27.05.2025

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Автомобиль, с которого сняли подозрительный предмет у станции метро "Тропарево" в Москве, эвакуировали, людям разрешили забрать свои авто со стоянки, правоохранители сняли оцепление, передает корреспондент РИА Новости.Автомобиль Land Cruiser Prada, на двери которого написано "черт", эвакуировали со стоянки от метро "Тропарево". Правоохранители сняли оцепление и разрешили людям забрать свои авто.Ранее, как передавал корреспондент РИА Новости, полиция оцепила часть парковки возле выходов 6 и 7 станции метро "Тропарево" в Москве. На место прибыли сотрудники ФСБ, МЧС, "скорой" и полицейские. На место оцепления привезли робота-сапера, который снял подозрительный предмет с внедорожника и погрузил его в специальный контейнер для взрывного устройства.

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Эвакуация машины, с которой сняли подозрительный предмет у станции метро "Тропарево" в Москве Машину, с которой сняли подозрительный предмет у станции метро "Тропарево" в Москве, эвакуировали, оцепление снято, передает корреспондент РИА Новости 2025-05-27T21:48 true PT0M20S

Робот-сапер снял с внедорожника подозрительный предмет на парковке в Москве Робот-сапер снял с припаркованного внедорожника подозрительный предмет, из-за которого была оцеплена часть парковки у метро "Тропарево" в Москве, и погрузил в взрывозащитный контейнер, передает корреспондент РИА Новости. 2025-05-27T21:48 true PT0M24S

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