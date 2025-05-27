https://ria.ru/20250527/metro-2019443473.html
Машину у метро, с которой сняли подозрительный предмет, эвакуировали
Машину у метро, с которой сняли подозрительный предмет, эвакуировали - РИА Новости, 27.05.2025
Машину у метро, с которой сняли подозрительный предмет, эвакуировали
Автомобиль, с которого сняли подозрительный предмет у станции метро "Тропарево" в Москве, эвакуировали, людям разрешили забрать свои авто со стоянки,... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T21:48:00+03:00
2025-05-27T21:48:00+03:00
2025-05-27T22:01:00+03:00
москва
россия
московский метрополитен
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Автомобиль, с которого сняли подозрительный предмет у станции метро "Тропарево" в Москве, эвакуировали, людям разрешили забрать свои авто со стоянки, правоохранители сняли оцепление, передает корреспондент РИА Новости.Автомобиль Land Cruiser Prada, на двери которого написано "черт", эвакуировали со стоянки от метро "Тропарево". Правоохранители сняли оцепление и разрешили людям забрать свои авто.Ранее, как передавал корреспондент РИА Новости, полиция оцепила часть парковки возле выходов 6 и 7 станции метро "Тропарево" в Москве. На место прибыли сотрудники ФСБ, МЧС, "скорой" и полицейские. На место оцепления привезли робота-сапера, который снял подозрительный предмет с внедорожника и погрузил его в специальный контейнер для взрывного устройства.
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Эвакуация машины, с которой сняли подозрительный предмет у станции метро "Тропарево" в Москве
Машину, с которой сняли подозрительный предмет у станции метро "Тропарево" в Москве, эвакуировали, оцепление снято, передает корреспондент РИА Новости
2025-05-27T21:48
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Робот-сапер снял с внедорожника подозрительный предмет на парковке в Москве
Робот-сапер снял с припаркованного внедорожника подозрительный предмет, из-за которого была оцеплена часть парковки у метро "Тропарево" в Москве, и погрузил в взрывозащитный контейнер, передает корреспондент РИА Новости.
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москва, россия, московский метрополитен, видео
Москва, Россия, Московский метрополитен
Машину у метро, с которой сняли подозрительный предмет, эвакуировали
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Автомобиль, с которого сняли подозрительный предмет у станции метро "Тропарево" в Москве, эвакуировали, людям разрешили забрать свои авто со стоянки, правоохранители сняли оцепление, передает корреспондент РИА Новости.
2025-05-27T21:48
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Машину у метро, с которой сняли подозрительный предмет, эвакуировали
У метро "Тропарево" эвакуировали машину, с которой сняли подозрительный предмет