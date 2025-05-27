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Робот-сапер убрал подозрительный предмет на парковке у метро "Тропарево"

Робот-сапер убрал подозрительный предмет на парковке у метро "Тропарево" - РИА Новости, 27.05.2025

Робот-сапер убрал подозрительный предмет на парковке у метро "Тропарево"

Робот-сапер снял с припаркованного внедорожника подозрительный предмет, из-за которого была оцеплена часть парковки у метро "Тропарево" в Москве, и погрузил в... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T20:21:00+03:00

2025-05-27T20:21:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Робот-сапер снял с припаркованного внедорожника подозрительный предмет, из-за которого была оцеплена часть парковки у метро "Тропарево" в Москве, и погрузил в взрывозащитный контейнер, передает корреспондент РИА Новости. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что полиция оцепила часть парковки возле шестого и седьмого выходов станции метро "Тропарево" в Москве из-за сообщений о подозрительном предмете под дном белого внедорожника. На место прибыли сотрудники ФСБ, МЧС, "скорой" и полицейские. Прохожих отводят подальше от места оцепления, а владельцам пока не дают забрать машины с парковки. На место оцепления привезли робота-сапера, который снял подозрительный предмет с внедорожника и погрузил его в специальный контейнер для взрывного устройства. Далее к контейнеру подошел сапер в специальной броне и сложил его, после чего робота и контейнер погрузили в автобус. Автомобиль Land Cruiser Prada, на двери которого написано "черт" , пока остается на парковке, оцепление не снято, передает корреспондент РИА Новости.

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Робот-сапер снял с внедорожника подозрительный предмет на парковке в Москве Робот-сапер снял с припаркованного внедорожника подозрительный предмет, из-за которого была оцеплена часть парковки у метро "Тропарево" в Москве, и погрузил в взрывозащитный контейнер, передает корреспондент РИА Новости. 2025-05-27T20:21 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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москва, россия, происшествия, безопасность, московский метрополитен, транспорт