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Робот-сапер убрал подозрительный предмет на парковке у метро "Тропарево"
Робот-сапер убрал подозрительный предмет на парковке у метро "Тропарево" - РИА Новости, 27.05.2025
Робот-сапер убрал подозрительный предмет на парковке у метро "Тропарево"
Робот-сапер снял с припаркованного внедорожника подозрительный предмет, из-за которого была оцеплена часть парковки у метро "Тропарево" в Москве, и погрузил в... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T20:21:00+03:00
2025-05-27T20:21:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Робот-сапер снял с припаркованного внедорожника подозрительный предмет, из-за которого была оцеплена часть парковки у метро "Тропарево" в Москве, и погрузил в взрывозащитный контейнер, передает корреспондент РИА Новости. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что полиция оцепила часть парковки возле шестого и седьмого выходов станции метро "Тропарево" в Москве из-за сообщений о подозрительном предмете под дном белого внедорожника. На место прибыли сотрудники ФСБ, МЧС, "скорой" и полицейские. Прохожих отводят подальше от места оцепления, а владельцам пока не дают забрать машины с парковки. На место оцепления привезли робота-сапера, который снял подозрительный предмет с внедорожника и погрузил его в специальный контейнер для взрывного устройства. Далее к контейнеру подошел сапер в специальной броне и сложил его, после чего робота и контейнер погрузили в автобус. Автомобиль Land Cruiser Prada, на двери которого написано "черт" , пока остается на парковке, оцепление не снято, передает корреспондент РИА Новости.
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Робот-сапер снял с внедорожника подозрительный предмет на парковке в Москве
Робот-сапер снял с припаркованного внедорожника подозрительный предмет, из-за которого была оцеплена часть парковки у метро "Тропарево" в Москве, и погрузил в взрывозащитный контейнер, передает корреспондент РИА Новости.
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москва, россия, происшествия, безопасность, московский метрополитен, транспорт
Москва, Россия, Происшествия, Безопасность, Московский метрополитен, Транспорт
Робот-сапер убрал подозрительный предмет на парковке у метро "Тропарево"
Робот-сапер снял подозрительный предмет с автомобиля у метро Тропарево в Москве
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Робот-сапер снял с припаркованного внедорожника подозрительный предмет, из-за которого была оцеплена часть парковки у метро "Тропарево" в Москве, и погрузил в взрывозащитный контейнер, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что полиция оцепила часть парковки возле шестого и седьмого выходов станции метро "Тропарево" в Москве из-за сообщений о подозрительном предмете под дном белого внедорожника. На место прибыли сотрудники ФСБ, МЧС, "скорой" и полицейские. Прохожих отводят подальше от места оцепления, а владельцам пока не дают забрать машины с парковки.
На место оцепления привезли робота-сапера, который снял подозрительный предмет с внедорожника и погрузил его в специальный контейнер для взрывного устройства. Далее к контейнеру подошел сапер в специальной броне и сложил его, после чего робота и контейнер погрузили в автобус. Автомобиль Land Cruiser Prada, на двери которого написано "черт" , пока остается на парковке, оцепление не снято, передает корреспондент РИА Новости.