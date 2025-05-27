https://ria.ru/20250527/merts-2019401942.html

Мерц, говоря о дальнобойном оружии, изрядно всех запутал, заявил Песков

Мерц, говоря о дальнобойном оружии, изрядно всех запутал, заявил Песков - РИА Новости, 27.05.2025

Мерц, говоря о дальнобойном оружии, изрядно всех запутал, заявил Песков

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, говоря о снятии ограничений по дальнобойному оружию на Украине, изрядно всех запутал, если не запутался сам, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T17:36:00+03:00

2025-05-27T17:36:00+03:00

2025-05-27T17:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, говоря о снятии ограничений по дальнобойному оружию на Украине, изрядно всех запутал, если не запутался сам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.В понедельник канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США, а теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности поставляемого Украине оружия, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее Мерц добавил, что решение о снятии ограничений было принято ещё несколько месяцев назад."Мерц, конечно, изрядно всех запутал, если не запутался сам, потому что кто-то из членов правительства ФРГ опровергал канцлера. Это было вчера, накануне, что, дескать, это не так, не было никаких разрешений. Но, видите, он (Мерц - ред.) все-таки усердствует и настаивает на том, что такое решение было", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250527/merts-2019314546.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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