Рейтинг@Mail.ru
Мерц, говоря о дальнобойном оружии, изрядно всех запутал, заявил Песков - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:36 27.05.2025 (обновлено: 17:42 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/merts-2019401942.html
Мерц, говоря о дальнобойном оружии, изрядно всех запутал, заявил Песков
Мерц, говоря о дальнобойном оружии, изрядно всех запутал, заявил Песков - РИА Новости, 27.05.2025
Мерц, говоря о дальнобойном оружии, изрядно всех запутал, заявил Песков
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, говоря о снятии ограничений по дальнобойному оружию на Украине, изрядно всех запутал, если не запутался сам, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T17:36:00+03:00
2025-05-27T17:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
фридрих мерц
германия
украина
россия
дмитрий песков
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019205209_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_9be464a4e0dc45793744ab2c4da224e2.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, говоря о снятии ограничений по дальнобойному оружию на Украине, изрядно всех запутал, если не запутался сам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.В понедельник канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США, а теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности поставляемого Украине оружия, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее Мерц добавил, что решение о снятии ограничений было принято ещё несколько месяцев назад."Мерц, конечно, изрядно всех запутал, если не запутался сам, потому что кто-то из членов правительства ФРГ опровергал канцлера. Это было вчера, накануне, что, дескать, это не так, не было никаких разрешений. Но, видите, он (Мерц - ред.) все-таки усердствует и настаивает на том, что такое решение было", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250527/merts-2019314546.html
германия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019205209_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_dace4aaa96477ae628e7b9e0674a36bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, фридрих мерц, германия, украина, россия, дмитрий песков, павел зарубин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Фридрих Мерц, Германия, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Мерц, говоря о дальнобойном оружии, изрядно всех запутал, заявил Песков

Песков: Мерц всех запутал заявлением о снятии ограничений по оружию для Украины

© Getty Images / Maja HitijКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Getty Images / Maja Hitij
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, говоря о снятии ограничений по дальнобойному оружию на Украине, изрядно всех запутал, если не запутался сам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
В понедельник канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США, а теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности поставляемого Украине оружия, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее Мерц добавил, что решение о снятии ограничений было принято ещё несколько месяцев назад.
"Мерц, конечно, изрядно всех запутал, если не запутался сам, потому что кто-то из членов правительства ФРГ опровергал канцлера. Это было вчера, накануне, что, дескать, это не так, не было никаких разрешений. Но, видите, он (Мерц - ред.) все-таки усердствует и настаивает на том, что такое решение было", - сказал Песков.
Фридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Захарова обвинила Мерца в самопиаре
Вчера, 12:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФридрих МерцГерманияУкраинаРоссияДмитрий ПесковПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала