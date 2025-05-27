https://ria.ru/20250527/merts-2019401942.html
Мерц, говоря о дальнобойном оружии, изрядно всех запутал, заявил Песков
Мерц, говоря о дальнобойном оружии, изрядно всех запутал, заявил Песков - РИА Новости, 27.05.2025
Мерц, говоря о дальнобойном оружии, изрядно всех запутал, заявил Песков
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, говоря о снятии ограничений по дальнобойному оружию на Украине, изрядно всех запутал, если не запутался сам, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T17:36:00+03:00
2025-05-27T17:36:00+03:00
2025-05-27T17:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, говоря о снятии ограничений по дальнобойному оружию на Украине, изрядно всех запутал, если не запутался сам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.В понедельник канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США, а теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности поставляемого Украине оружия, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее Мерц добавил, что решение о снятии ограничений было принято ещё несколько месяцев назад."Мерц, конечно, изрядно всех запутал, если не запутался сам, потому что кто-то из членов правительства ФРГ опровергал канцлера. Это было вчера, накануне, что, дескать, это не так, не было никаких разрешений. Но, видите, он (Мерц - ред.) все-таки усердствует и настаивает на том, что такое решение было", - сказал Песков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Фридрих Мерц, Германия, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Мерц, говоря о дальнобойном оружии, изрядно всех запутал, заявил Песков
Песков: Мерц всех запутал заявлением о снятии ограничений по оружию для Украины