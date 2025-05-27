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Мерц боится открыто заявить о передаче ВСУ Taurus, пишет Times

Мерц боится открыто заявить о передаче ВСУ Taurus, пишет Times - РИА Новости, 27.05.2025

Мерц боится открыто заявить о передаче ВСУ Taurus, пишет Times

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступает за передачу Киеву ракет Taurus, но не хочет заявлять об этом открыто, чтобы не вызвать скандал в правительственной коалиции,... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T17:19:00+03:00

2025-05-27T17:19:00+03:00

2025-05-27T17:19:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступает за передачу Киеву ракет Taurus, но не хочет заявлять об этом открыто, чтобы не вызвать скандал в правительственной коалиции, пишет британская газета Times со ссылкой на источники, близкие к канцлеру. В понедельник Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США, а теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позже канцлер уточнил, что решение было принято еще несколько месяцев назад. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение идет вразрез с устремлениями РФ по политическому урегулированию ситуации на Украине, если оно действительно было принято. "Источники, близкие к Мерцу, предполагают, что он по-прежнему выступает за передачу ракет Taurus, но не хочет говорить об этом открыто, потому что не хочет публичного скандала со своими новыми партнерами по коалиции - Социал-демократической партией Германии (СДПГ)", - пишет Times. Издание напоминает, что предыдущее правительство Германии под руководством социал-демократа Олафа Шольца неоднократно отклоняло идею о поставках ракет Taurus Украине. В середине апреля Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250527/zaharova-2019236353.html

https://ria.ru/20250526/oruzhie-2019146784.html

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