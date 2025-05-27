https://ria.ru/20250527/merts-2019314546.html
Захарова обвинила Мерца в самопиаре
Захарова обвинила Мерца в самопиаре - РИА Новости, 27.05.2025
Захарова обвинила Мерца в самопиаре
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц решил позаниматься самопиаром, говоря о снятии ограничений по дальности применения поставляемого Киеву оружия, а также вряд ли был... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T12:56:00+03:00
2025-05-27T12:56:00+03:00
2025-05-27T12:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МАХАЧКАЛА, 27 мая – РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц решил позаниматься самопиаром, говоря о снятии ограничений по дальности применения поставляемого Киеву оружия, а также вряд ли был уполномочен говорить за другие страны, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории РФ. "Сомнительно, что глава германского правительства кем-либо был или остается уполномочен делать подобные заявления от имени других государств. Он ведь сказал, что это решение приняли Франция, Британия и США…. Мне кажется очевидно, что Мерц решил позаниматься в том числе и самопиаром. Может быть, человек новый и не очень отдает себе отчет или не соизмеряет то, что говорит, с учетом того, что он первый канцлер, которого бундестаг не смог избрать с первого раза", - сказала она в ходе брифинга. Как отметила Захарова, тема поставок вооружения – не та, где можно разбрасываться словами, не понимая ответственности за сделанные заявления. При этом она предложила странам Европы сперва согласовывать поставки вооружения Киеву со своим населением. В середине апреля Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. Официальный представитель МИД РФ ранее отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
https://ria.ru/20250527/zaharova-2019236353.html
https://ria.ru/20250527/es-2019309659.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Киев, Россия, Фридрих Мерц, Мария Захарова, Борис Писториус, ARD
Захарова обвинила Мерца в самопиаре
Захарова: другие страны вряд ли уполномочили Мерца говорить об оружии для Киева