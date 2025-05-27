https://ria.ru/20250527/merts-2019314546.html

Захарова обвинила Мерца в самопиаре

Захарова обвинила Мерца в самопиаре - РИА Новости, 27.05.2025

Захарова обвинила Мерца в самопиаре

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц решил позаниматься самопиаром, говоря о снятии ограничений по дальности применения поставляемого Киеву оружия, а также вряд ли был... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T12:56:00+03:00

2025-05-27T12:56:00+03:00

2025-05-27T12:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

германия

киев

россия

фридрих мерц

мария захарова

борис писториус

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577569043_0:0:3255:1832_1920x0_80_0_0_92e0b80f62f004544039d2dce8e2f407.jpg

МАХАЧКАЛА, 27 мая – РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц решил позаниматься самопиаром, говоря о снятии ограничений по дальности применения поставляемого Киеву оружия, а также вряд ли был уполномочен говорить за другие страны, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории РФ. "Сомнительно, что глава германского правительства кем-либо был или остается уполномочен делать подобные заявления от имени других государств. Он ведь сказал, что это решение приняли Франция, Британия и США…. Мне кажется очевидно, что Мерц решил позаниматься в том числе и самопиаром. Может быть, человек новый и не очень отдает себе отчет или не соизмеряет то, что говорит, с учетом того, что он первый канцлер, которого бундестаг не смог избрать с первого раза", - сказала она в ходе брифинга. Как отметила Захарова, тема поставок вооружения – не та, где можно разбрасываться словами, не понимая ответственности за сделанные заявления. При этом она предложила странам Европы сперва согласовывать поставки вооружения Киеву со своим населением. В середине апреля Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. Официальный представитель МИД РФ ранее отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.

https://ria.ru/20250527/zaharova-2019236353.html

https://ria.ru/20250527/es-2019309659.html

германия

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, киев, россия, фридрих мерц, мария захарова, борис писториус, ard