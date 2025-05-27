https://ria.ru/20250527/merts-2019302788.html

"Коалиция нежелающих". Журналист высмеял слова Мерца об ударах по России

"Коалиция нежелающих". Журналист высмеял слова Мерца об ударах по России - РИА Новости, 27.05.2025

"Коалиция нежелающих". Журналист высмеял слова Мерца об ударах по России

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X с иронией отреагировал на слова немецкого канцлера Фридриха Мерца об ударах по России, назвав европейских лидеров... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T12:22:00+03:00

2025-05-27T12:22:00+03:00

2025-05-27T12:22:00+03:00

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чей боуз

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X с иронией отреагировал на слова немецкого канцлера Фридриха Мерца об ударах по России, назвав европейских лидеров "коалицией нежелающих смотреть в лицо реальности"."Мерц объясняет, как "коалиция нежелающих смотреть в лицо реальности" согласилась позволить Украине нанести удар по России. Украина наносит удары по России уже много лет. И продолжает терять территорию, людей, технику и деньги. Это ничего не меняет", — написал он.Накануне немецкий канцлер заявил, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории России. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал намерение европейцев снять ограничение по поставкам дальнобойного оружия Киеву достаточно опасным, добавив, что подобное решение будет идти вразрез с устремлениями Москвы по политическому урегулированию ситуации на Украине.

https://ria.ru/20250527/sanktsii-2019271605.html

https://ria.ru/20250527/rossiya-2019260714.html

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вооруженные силы украины, фридрих мерц, украина, в мире, россия, германия, чей боуз, мария захарова