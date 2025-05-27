Мерц сделал новое заявление о дальнобойном оружии для Киева
Мерц: решение по дальнобойному оружию для ВСУ приняли несколько месяцев назад
© Getty Images / Antonio MasielloКанцлер Германии Фридрих Мерц
© Getty Images / Antonio Masiello
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия приняли еще несколько месяцев назад, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
"Насколько мне известно, и я повторил это вчера, страны, которые ввели ограничения дальнобойности, давно отказались от этих условий. Поэтому вчера в Берлине я описал то, что случилось уже несколько месяцев назад, а именно то, что Украина имеет право использовать оружие, которое она получает, в том числе за пределами своих границ, против военных целей на территории России", — рассказал он на совместной пресс-конференции с премьером Финляндии Петтери Орпо.
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Накануне Мерц заявил, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США отменила ограничения по дальности с передаваемого ВСУ оружия. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль отметил, что, вопреки этому заявлению, Берлин не менял позиции по поставкам Киеву.
В середине апреля канцлер ФРГ допустил поставку киевскому режиму крылатых ракет Taurus при согласовании с европейскими партнерами. Тем не менее чуть позднее он заявил, что Берлин пока не планирует передавать ВСУ дальнобойное оружие, поскольку это решение потребует длительного обучения военных. Тогда же политик отметил, что дебаты о поставках Taurus изначально не стоило вести в публичной плоскости.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Украины.
Кроме того, как указывал Владимир Путин, ВСУ могут проводить операции с применением высокоточного оружия большой дальности только при участии военных стран НАТО. Это означает прямое участие Запада в противостоянии на Украине, которое существенно изменит его суть и будет подразумевать, что члены альянса — США и европейские страны — воюют с Россией.
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