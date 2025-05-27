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"Ядерный конфликт". В Германии запаниковали после решения Мерца по Украине - РИА Новости, 27.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:05 27.05.2025 (обновлено: 15:18 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/merts-2019257888.html
"Ядерный конфликт". В Германии запаниковали после решения Мерца по Украине
"Ядерный конфликт". В Германии запаниковали после решения Мерца по Украине - РИА Новости, 27.05.2025
"Ядерный конфликт". В Германии запаниковали после решения Мерца по Украине
Решение канцлера Германии Фридриха Мерца и других западных политиков о снятии ограничений на применение Украиной дальнобойных ракет в отношении России ставит... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T09:05:00+03:00
2025-05-27T15:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
фридрих мерц
александр рар
россия
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Решение канцлера Германии Фридриха Мерца и других западных политиков о снятии ограничений на применение Украиной дальнобойных ракет в отношении России ставит мир на грань ядерной войны, заявил немецкий политолог Александр Рар в Telegram-канале."По-видимому, Мерц смог договориться с Трампом, который до сих пор выступал против санкций и против усиления военной помощи Украине, о переходе США на жесткие позиции Берлина, Парижа и Лондона. Запад, по-видимому, хочет мобилизовать все оставшиеся у него резервы, деньги, оружие, силы и возможности остановить дальнейшее продвижение России на Украине. Это, увы, приближает весь мир к ядерному конфликту", — написал он.В понедельник Мерц заявил, что Британия, Франция, США, а теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории России. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине.В середине апреля канцлер ФРГ допустил поставку киевскому режиму крылатых ракет Taurus при согласовании с европейскими партнерами. Тем не менее чуть позднее он заявил, что Берлин пока не планирует передавать ВСУ дальнобойное оружие, поскольку это решение потребует длительного обучения военных. Тогда же политик отметил, что дебаты о поставках Taurus изначально не стоило вести в публичной плоскости.Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Украины.
https://ria.ru/20250527/zaharova-2019236353.html
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в мире, украина, германия, фридрих мерц, александр рар, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Фридрих Мерц, Александр Рар, Россия
"Ядерный конфликт". В Германии запаниковали после решения Мерца по Украине

Рар: решение Мерца по дальнобойным ракетам может обернуться ядерным конфликтом

© Getty Images / Sean GallupКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Getty Images / Sean Gallup
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Решение канцлера Германии Фридриха Мерца и других западных политиков о снятии ограничений на применение Украиной дальнобойных ракет в отношении России ставит мир на грань ядерной войны, заявил немецкий политолог Александр Рар в Telegram-канале.
"По-видимому, Мерц смог договориться с Трампом, который до сих пор выступал против санкций и против усиления военной помощи Украине, о переходе США на жесткие позиции Берлина, Парижа и Лондона. Запад, по-видимому, хочет мобилизовать все оставшиеся у него резервы, деньги, оружие, силы и возможности остановить дальнейшее продвижение России на Украине. Это, увы, приближает весь мир к ядерному конфликту", — написал он.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Захарова пошутила в ответ на заявление Мерца о поставках оружия Украине
Вчера, 01:47
В понедельник Мерц заявил, что Британия, Франция, США, а теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории России. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине.
В середине апреля канцлер ФРГ допустил поставку киевскому режиму крылатых ракет Taurus при согласовании с европейскими партнерами. Тем не менее чуть позднее он заявил, что Берлин пока не планирует передавать ВСУ дальнобойное оружие, поскольку это решение потребует длительного обучения военных. Тогда же политик отметил, что дебаты о поставках Taurus изначально не стоило вести в публичной плоскости.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Украина получит все, что заслужила
26 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияФридрих МерцАлександр РарРоссия
 
 
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