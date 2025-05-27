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Мэр Перми пригласил Путина в гости - РИА Новости, 27.05.2025
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15:42 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/mer-2019360210.html
Мэр Перми пригласил Путина в гости
Мэр Перми пригласил Путина в гости - РИА Новости, 27.05.2025
Мэр Перми пригласил Путина в гости
Мэр Перми Эдуард Соснин пригласил президента России Владимира Путина посетить Пермь. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T15:42:00+03:00
2025-05-27T15:42:00+03:00
пермь
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мэр Перми Эдуард Соснин пригласил президента России Владимира Путина посетить Пермь. "Многое получается, многое удаётся. Приезжайте к нам в гости, убедитесь в этом сами. Правда, Владимир Владимирович, вас приглашаем. Тем более что в этом году Пермь наряду с Омском - молодёжная столица России. И молодёжь Перми очень будет рада вас видеть", - сказал Соснин во время заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
https://ria.ru/20250527/perm-2019348662.html
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пермь, россия, владимир путин
Пермь, Россия, Владимир Путин
Мэр Перми пригласил Путина в гости

Мэр Перми Соснин пригласил Путина посетить город

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета "Россия – страна возможностей"
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Россия – страна возможностей - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета "Россия – страна возможностей"
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мэр Перми Эдуард Соснин пригласил президента России Владимира Путина посетить Пермь.
"Многое получается, многое удаётся. Приезжайте к нам в гости, убедитесь в этом сами. Правда, Владимир Владимирович, вас приглашаем. Тем более что в этом году Пермь наряду с Омском - молодёжная столица России. И молодёжь Перми очень будет рада вас видеть", - сказал Соснин во время заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
Вид на Пермь - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
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