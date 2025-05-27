https://ria.ru/20250527/mer-2019360210.html

Мэр Перми пригласил Путина в гости

Мэр Перми пригласил Путина в гости - РИА Новости, 27.05.2025

Мэр Перми пригласил Путина в гости

Мэр Перми Эдуард Соснин пригласил президента России Владимира Путина посетить Пермь. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T15:42:00+03:00

2025-05-27T15:42:00+03:00

2025-05-27T15:42:00+03:00

пермь

россия

владимир путин

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мэр Перми Эдуард Соснин пригласил президента России Владимира Путина посетить Пермь. "Многое получается, многое удаётся. Приезжайте к нам в гости, убедитесь в этом сами. Правда, Владимир Владимирович, вас приглашаем. Тем более что в этом году Пермь наряду с Омском - молодёжная столица России. И молодёжь Перми очень будет рада вас видеть", - сказал Соснин во время заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".

https://ria.ru/20250527/perm-2019348662.html

пермь

россия

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пермь, россия, владимир путин