Рейтинг@Mail.ru
МИД: Москва продолжает разработку проекта меморандума - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:23 27.05.2025 (обновлено: 10:33 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/memorandum-2019275097.html
МИД: Москва продолжает разработку проекта меморандума
МИД: Москва продолжает разработку проекта меморандума - РИА Новости, 27.05.2025
МИД: Москва продолжает разработку проекта меморандума
Российская сторона продолжает работу над меморандумом по украинскому урегулированию и передаст его Киеву, как только документ будет готов, заявила официальный... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T10:23:00+03:00
2025-05-27T10:33:00+03:00
москва
россия
украина
в мире
киев
владимир путин
дональд трамп
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_42548bd8b103d1bd41bae21bad7ec2da.jpg
МАХАЧКАЛА, 27 мая - РИА Новости. Российская сторона продолжает работу над меморандумом по украинскому урегулированию и передаст его Киеву, как только документ будет готов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Россия продолжает разработку проекта меморандума относительно будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, потенциальное прекращение огня на определенное время в случае достижения, подчеркну, соответствующих договоренностей", - сказала она в ходе брифинга.Как отметила Захарова, меморандум будет передан украинской стороне, как только будет подготовлен."Рассчитываем, что украинская сторона ведет такую же работу и направит нам свои наработки одновременно с получением российского документа", - добавила она.При этом официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что прийти к договоренностям, заключенным на встрече делегаций Москвы и Киева в Стамбуле, было сложно из-за позиции украинской стороны."Буквально каждый день развивается повестка на этом треке. Посмотрите, во что превращают договоренности, которые были, давайте скажем честно, с трудом из-за позиции киевского режима, но все-таки достигнуты в рамках стамбульских переговоров", - сказала она.Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели ранее телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как заявил российский лидер, разговор длился более двух часов. Президент РФ добавил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.
https://ria.ru/20250524/ukraina-2018857016.html
https://ria.ru/20250522/zelenskij-2018411563.html
москва
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_1f6dd718fcb20c3a72c0c7b831a2a42f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, украина, в мире, киев, владимир путин, дональд трамп, мария захарова
Москва, Россия, Украина, В мире, Киев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Мария Захарова
МИД: Москва продолжает разработку проекта меморандума

МИД: РФ продолжает подготовку проекта меморандума по мирному процессу на Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 27 мая - РИА Новости. Российская сторона продолжает работу над меморандумом по украинскому урегулированию и передаст его Киеву, как только документ будет готов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия продолжает разработку проекта меморандума относительно будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, потенциальное прекращение огня на определенное время в случае достижения, подчеркну, соответствующих договоренностей", - сказала она в ходе брифинга.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Косачев: работа над меморандумом по Украине находится в завершающей стадии
24 мая, 15:18
Как отметила Захарова, меморандум будет передан украинской стороне, как только будет подготовлен.
"Рассчитываем, что украинская сторона ведет такую же работу и направит нам свои наработки одновременно с получением российского документа", - добавила она.
При этом официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что прийти к договоренностям, заключенным на встрече делегаций Москвы и Киева в Стамбуле, было сложно из-за позиции украинской стороны.
"Буквально каждый день развивается повестка на этом треке. Посмотрите, во что превращают договоренности, которые были, давайте скажем честно, с трудом из-за позиции киевского режима, но все-таки достигнуты в рамках стамбульских переговоров", - сказала она.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели ранее телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как заявил российский лидер, разговор длился более двух часов. Президент РФ добавил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Зеленский не подходит на роль подписанта меморандума, заявил Мирошник
22 мая, 10:16
 
МоскваРоссияУкраинаВ миреКиевВладимир ПутинДональд ТрампМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала