https://ria.ru/20250527/memorandum-2019275097.html

МИД: Москва продолжает разработку проекта меморандума

МИД: Москва продолжает разработку проекта меморандума - РИА Новости, 27.05.2025

МИД: Москва продолжает разработку проекта меморандума

Российская сторона продолжает работу над меморандумом по украинскому урегулированию и передаст его Киеву, как только документ будет готов, заявила официальный... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T10:23:00+03:00

2025-05-27T10:23:00+03:00

2025-05-27T10:33:00+03:00

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МАХАЧКАЛА, 27 мая - РИА Новости. Российская сторона продолжает работу над меморандумом по украинскому урегулированию и передаст его Киеву, как только документ будет готов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Россия продолжает разработку проекта меморандума относительно будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, потенциальное прекращение огня на определенное время в случае достижения, подчеркну, соответствующих договоренностей", - сказала она в ходе брифинга.Как отметила Захарова, меморандум будет передан украинской стороне, как только будет подготовлен."Рассчитываем, что украинская сторона ведет такую же работу и направит нам свои наработки одновременно с получением российского документа", - добавила она.При этом официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что прийти к договоренностям, заключенным на встрече делегаций Москвы и Киева в Стамбуле, было сложно из-за позиции украинской стороны."Буквально каждый день развивается повестка на этом треке. Посмотрите, во что превращают договоренности, которые были, давайте скажем честно, с трудом из-за позиции киевского режима, но все-таки достигнуты в рамках стамбульских переговоров", - сказала она.Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели ранее телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как заявил российский лидер, разговор длился более двух часов. Президент РФ добавил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.

https://ria.ru/20250524/ukraina-2018857016.html

https://ria.ru/20250522/zelenskij-2018411563.html

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москва, россия, украина, в мире, киев, владимир путин, дональд трамп, мария захарова