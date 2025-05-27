https://ria.ru/20250527/mchs-2019269363.html

В Забайкалье пожар с территории села перешел на лес

В Забайкалье пожар с территории села перешел на лес - РИА Новости, 27.05.2025

В Забайкалье пожар с территории села перешел на лес

Пожар перешел с территории села Верх-Усугли на лесной фонд в Тунгокоченском округе Забайкалья, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T09:58:00+03:00

2025-05-27T09:58:00+03:00

2025-05-27T09:59:00+03:00

россия

забайкальский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

происшествия

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УЛАН-УДЭ, 27 мая - РИА Новости. Пожар перешел с территории села Верх-Усугли на лесной фонд в Тунгокоченском округе Забайкалья, сообщил региональный главк МЧС. "В Верх-Усуглях Тунгокоченского округа пожар с территории населенного пункта перешел на лесную зону. На защите села стоят 15 пожарных на 3 единицах техники МЧС России и добровольная пожарная дружина", - говорится в сообщении. К месту пожара также направлена аэромобильная группировка МЧС России в составе 11 человек. На всей территории Забайкальского края с конца апреля действует особый противопожарный режим, а также федеральный режим ЧС в лесах. За их нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность.

https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html

https://ria.ru/20250526/pozhar-2019092729.html

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россия, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, происшествия