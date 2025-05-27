https://ria.ru/20250527/matkapital-2019321683.html

Госдума приняла закон о цифровизации материнского капитала

Госдума приняла закон о цифровизации материнского капитала - РИА Новости, 27.05.2025

Госдума приняла закон о цифровизации материнского капитала

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается упростить доступ к материнскому капиталу и... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T13:32:00+03:00

2025-05-27T13:32:00+03:00

2025-05-27T13:34:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается упростить доступ к материнскому капиталу и ускорить выплаты через цифровую платформу. Закон разработан для перехода к системе "Социального казначейства" - единой цифровой платформе, которая автоматизирует процесс предоставления социальной поддержки. В рамках этой системы будет вестись учет всех, кто имеет право на маткапитал, что упростит и ускорит получение помощи. Также нормой предусмотрен автоматический переход права на маткапитал в случае смерти владельца сертификата или лишения его родительских прав: средства перейдут другому родителю или детям. Кроме того, законом сокращаются сроки рассмотрения заявлений на распоряжение средствами, что сделает процесс выплат быстрее и удобнее для семей. От рождения ребенка и передачи через сервис "Госуслуги" информации об этом до получения сертификата на материнский капитал, согласно принятой норме, будет проходить пять дней. Также сокращается срок межведомственного взаимодействия по вопросу оформления маткапитала - он будет составлять 48 часов.

https://ria.ru/20250411/matkapital-1733022511.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, госдума рф, россия