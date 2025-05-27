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Госдума приняла закон о цифровизации материнского капитала - РИА Новости, 27.05.2025
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13:32 27.05.2025 (обновлено: 13:34 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/matkapital-2019321683.html
Госдума приняла закон о цифровизации материнского капитала
Госдума приняла закон о цифровизации материнского капитала - РИА Новости, 27.05.2025
Госдума приняла закон о цифровизации материнского капитала
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается упростить доступ к материнскому капиталу и... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T13:32:00+03:00
2025-05-27T13:34:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается упростить доступ к материнскому капиталу и ускорить выплаты через цифровую платформу. Закон разработан для перехода к системе "Социального казначейства" - единой цифровой платформе, которая автоматизирует процесс предоставления социальной поддержки. В рамках этой системы будет вестись учет всех, кто имеет право на маткапитал, что упростит и ускорит получение помощи. Также нормой предусмотрен автоматический переход права на маткапитал в случае смерти владельца сертификата или лишения его родительских прав: средства перейдут другому родителю или детям. Кроме того, законом сокращаются сроки рассмотрения заявлений на распоряжение средствами, что сделает процесс выплат быстрее и удобнее для семей. От рождения ребенка и передачи через сервис "Госуслуги" информации об этом до получения сертификата на материнский капитал, согласно принятой норме, будет проходить пять дней. Также сокращается срок межведомственного взаимодействия по вопросу оформления маткапитала - он будет составлять 48 часов.
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общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
Госдума приняла закон о цифровизации материнского капитала

ГД приняла закон об упрощении доступа к маткапиталу через цифровую платформу

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЖенщина с ребенком на набережной в Севастополе
Женщина с ребенком на набережной в Севастополе - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается упростить доступ к материнскому капиталу и ускорить выплаты через цифровую платформу.
Закон разработан для перехода к системе "Социального казначейства" - единой цифровой платформе, которая автоматизирует процесс предоставления социальной поддержки. В рамках этой системы будет вестись учет всех, кто имеет право на маткапитал, что упростит и ускорит получение помощи.
Также нормой предусмотрен автоматический переход права на маткапитал в случае смерти владельца сертификата или лишения его родительских прав: средства перейдут другому родителю или детям.
Кроме того, законом сокращаются сроки рассмотрения заявлений на распоряжение средствами, что сделает процесс выплат быстрее и удобнее для семей. От рождения ребенка и передачи через сервис "Госуслуги" информации об этом до получения сертификата на материнский капитал, согласно принятой норме, будет проходить пять дней. Также сокращается срок межведомственного взаимодействия по вопросу оформления маткапитала - он будет составлять 48 часов.
Материнский капитал - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Как получить материнский капитал в 2025 году: инструкция и советы
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