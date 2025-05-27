https://ria.ru/20250527/manul-2019249116.html

В Новосибирском зоопарке у манулов родились котята

В Новосибирском зоопарке у манулов родились котята - РИА Новости, 27.05.2025

В Новосибирском зоопарке у манулов родились котята

Несколько котят родились у самки манула Мии в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило, малыши уже выходят из своего домика, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T06:51:00+03:00

2025-05-27T06:51:00+03:00

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НОВОСИБИРСК, 27 мая – РИА Новости. Несколько котят родились у самки манула Мии в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило, малыши уже выходят из своего домика, передает корреспондент РИА Новости. По наблюдениям корреспондента агентства, у Мии этой весной родилось как минимум три котенка. Они уже выходят на первые прогулки из домика. Мама пристально следит за малышами. В зоопарке пообещали позже рассказать о точном количестве родившихся малышей и их самочувствии. В 2024 году две самки манула в зоопарке Новосибирска принесли потомство. Тогда родились сразу 12 котят - у одной пять, у другой семь. Впервые в Новосибирском зоопарке котята манула родились в 1995 году. С тех пор манулы регулярно дают потомство.

https://ria.ru/20250524/moskva-2018842826.html

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Дарья Буймова

новосибирск, новосибирский зоопарк, общество