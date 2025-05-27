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В Новосибирском зоопарке у манулов родились котята - РИА Новости, 27.05.2025
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06:51 27.05.2025 (обновлено: 12:12 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/manul-2019249116.html
В Новосибирском зоопарке у манулов родились котята
В Новосибирском зоопарке у манулов родились котята - РИА Новости, 27.05.2025
В Новосибирском зоопарке у манулов родились котята
Несколько котят родились у самки манула Мии в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило, малыши уже выходят из своего домика, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T06:51:00+03:00
2025-05-27T12:12:00+03:00
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НОВОСИБИРСК, 27 мая – РИА Новости. Несколько котят родились у самки манула Мии в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило, малыши уже выходят из своего домика, передает корреспондент РИА Новости. По наблюдениям корреспондента агентства, у Мии этой весной родилось как минимум три котенка. Они уже выходят на первые прогулки из домика. Мама пристально следит за малышами. В зоопарке пообещали позже рассказать о точном количестве родившихся малышей и их самочувствии. В 2024 году две самки манула в зоопарке Новосибирска принесли потомство. Тогда родились сразу 12 котят - у одной пять, у другой семь. Впервые в Новосибирском зоопарке котята манула родились в 1995 году. С тех пор манулы регулярно дают потомство.
https://ria.ru/20250524/moskva-2018842826.html
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новосибирск, новосибирский зоопарк, общество
Хорошие новости, Новосибирск, Новосибирский зоопарк, Общество
В Новосибирском зоопарке у манулов родились котята

В Новосибирском зоопарке у самки манула Мии родились несколько котят

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВ Новосибирском зоопарке родились манулы
В Новосибирском зоопарке родились манулы - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В Новосибирском зоопарке родились манулы
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НОВОСИБИРСК, 27 мая – РИА Новости. Несколько котят родились у самки манула Мии в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило, малыши уже выходят из своего домика, передает корреспондент РИА Новости.
По наблюдениям корреспондента агентства, у Мии этой весной родилось как минимум три котенка. Они уже выходят на первые прогулки из домика. Мама пристально следит за малышами.
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© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВ Новосибирском зоопарке родились манулы
В Новосибирском зоопарке родились манулы - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
В Новосибирском зоопарке родились манулы
В 2024 году две самки манула в зоопарке Новосибирска принесли потомство. Тогда родились сразу 12 котят - у одной пять, у другой семь.
Впервые в Новосибирском зоопарке котята манула родились в 1995 году. С тех пор манулы регулярно дают потомство.
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