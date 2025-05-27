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В Башкирии нашли мальчика, потерявшегося на железной дороге - РИА Новости, 27.05.2025
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16:15 27.05.2025 (обновлено: 16:22 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/malchik-2019368580.html
В Башкирии нашли мальчика, потерявшегося на железной дороге
В Башкирии нашли мальчика, потерявшегося на железной дороге - РИА Новости, 27.05.2025
В Башкирии нашли мальчика, потерявшегося на железной дороге
Следователи на транспорте нашли девятилетнего мальчика, который в Башкирии один ехал на электричке к бабушке, но вышел раньше своей станции и потерялся,... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T16:15:00+03:00
2025-05-27T16:22:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика башкортостан
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УФА, 27 мая – РИА Новости. Следователи на транспорте нашли девятилетнего мальчика, который в Башкирии один ехал на электричке к бабушке, но вышел раньше своей станции и потерялся, сообщило Центральное межрегиональное управление на транспорте СК России. По данным ведомства, велись поиски 9-летнего жителя Башкирии, который 26 мая самостоятельно ехал на электричке "Дема – Аша" и потерялся. Чтобы установить его местонахождение, были опрошены работники железной дороги, изучены записи с камер видеонаблюдения. Следователи установили, что вечером 26 мая мальчика посадил на электричку старший 14-летний брат. Ребенок должен был самостоятельно ехать к бабушке до станции "Иглино", но ошибочно вышел на станции "Тауш". "Благодаря оперативной работе следователей СК и сотрудников полиции ребенка удалось найти и проводить до дома. Проводится проверка, в ходе которой будет дана процессуальная оценка действиям всех ответственных лиц. По итогам проверки будет принято процессуальное решение", - добавляет управление.
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россия
республика башкортостан
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Башкортостан
В Башкирии нашли мальчика, потерявшегося на железной дороге

В Башкирии нашли мальчика, который один ехал на электричке к бабушке и потерялся

© Центральное МСУТ СКР/TelegramСледователи на транспорте нашли девятилетнего мальчика, который в Башкирии один ехал на электричке к бабушке и потерялся
Следователи на транспорте нашли девятилетнего мальчика, который в Башкирии один ехал на электричке к бабушке и потерялся - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Центральное МСУТ СКР/Telegram
Следователи на транспорте нашли девятилетнего мальчика, который в Башкирии один ехал на электричке к бабушке и потерялся
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УФА, 27 мая – РИА Новости. Следователи на транспорте нашли девятилетнего мальчика, который в Башкирии один ехал на электричке к бабушке, но вышел раньше своей станции и потерялся, сообщило Центральное межрегиональное управление на транспорте СК России.
По данным ведомства, велись поиски 9-летнего жителя Башкирии, который 26 мая самостоятельно ехал на электричке "Дема – Аша" и потерялся. Чтобы установить его местонахождение, были опрошены работники железной дороги, изучены записи с камер видеонаблюдения.
Следователи установили, что вечером 26 мая мальчика посадил на электричку старший 14-летний брат. Ребенок должен был самостоятельно ехать к бабушке до станции "Иглино", но ошибочно вышел на станции "Тауш".
"Благодаря оперативной работе следователей СК и сотрудников полиции ребенка удалось найти и проводить до дома. Проводится проверка, в ходе которой будет дана процессуальная оценка действиям всех ответственных лиц. По итогам проверки будет принято процессуальное решение", - добавляет управление.
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Республика Башкортостан
 
 
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