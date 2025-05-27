В Башкирии нашли мальчика, потерявшегося на железной дороге
В Башкирии нашли мальчика, который один ехал на электричке к бабушке и потерялся
© Центральное МСУТ СКР/TelegramСледователи на транспорте нашли девятилетнего мальчика, который в Башкирии один ехал на электричке к бабушке и потерялся
Следователи на транспорте нашли девятилетнего мальчика, который в Башкирии один ехал на электричке к бабушке и потерялся
Читать ria.ru в
УФА, 27 мая – РИА Новости. Следователи на транспорте нашли девятилетнего мальчика, который в Башкирии один ехал на электричке к бабушке, но вышел раньше своей станции и потерялся, сообщило Центральное межрегиональное управление на транспорте СК России.
По данным ведомства, велись поиски 9-летнего жителя Башкирии, который 26 мая самостоятельно ехал на электричке "Дема – Аша" и потерялся. Чтобы установить его местонахождение, были опрошены работники железной дороги, изучены записи с камер видеонаблюдения.
Следователи установили, что вечером 26 мая мальчика посадил на электричку старший 14-летний брат. Ребенок должен был самостоятельно ехать к бабушке до станции "Иглино", но ошибочно вышел на станции "Тауш".
"Благодаря оперативной работе следователей СК и сотрудников полиции ребенка удалось найти и проводить до дома. Проводится проверка, в ходе которой будет дана процессуальная оценка действиям всех ответственных лиц. По итогам проверки будет принято процессуальное решение", - добавляет управление.
В Хабаровском крае нашли пропавшего десятилетнего мальчика
22 января, 07:54