https://ria.ru/20250527/malchik-2019368580.html

В Башкирии нашли мальчика, потерявшегося на железной дороге

В Башкирии нашли мальчика, потерявшегося на железной дороге - РИА Новости, 27.05.2025

В Башкирии нашли мальчика, потерявшегося на железной дороге

Следователи на транспорте нашли девятилетнего мальчика, который в Башкирии один ехал на электричке к бабушке, но вышел раньше своей станции и потерялся,... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T16:15:00+03:00

2025-05-27T16:15:00+03:00

2025-05-27T16:22:00+03:00

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика башкортостан

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УФА, 27 мая – РИА Новости. Следователи на транспорте нашли девятилетнего мальчика, который в Башкирии один ехал на электричке к бабушке, но вышел раньше своей станции и потерялся, сообщило Центральное межрегиональное управление на транспорте СК России. По данным ведомства, велись поиски 9-летнего жителя Башкирии, который 26 мая самостоятельно ехал на электричке "Дема – Аша" и потерялся. Чтобы установить его местонахождение, были опрошены работники железной дороги, изучены записи с камер видеонаблюдения. Следователи установили, что вечером 26 мая мальчика посадил на электричку старший 14-летний брат. Ребенок должен был самостоятельно ехать к бабушке до станции "Иглино", но ошибочно вышел на станции "Тауш". "Благодаря оперативной работе следователей СК и сотрудников полиции ребенка удалось найти и проводить до дома. Проводится проверка, в ходе которой будет дана процессуальная оценка действиям всех ответственных лиц. По итогам проверки будет принято процессуальное решение", - добавляет управление.

https://ria.ru/20250122/poisk-1994915701.html

россия

республика башкортостан

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан