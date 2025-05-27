Рейтинг@Mail.ru
"Проблемы в парижском раю". На Западе высмеяли Макрона - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:43 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/makron-2019360518.html
"Проблемы в парижском раю". На Западе высмеяли Макрона
"Проблемы в парижском раю". На Западе высмеяли Макрона - РИА Новости, 27.05.2025
"Проблемы в парижском раю". На Западе высмеяли Макрона
Автор статьи в журнале Spectator высмеял инцидент с пощечиной, произошедший между президентом Эмманюэлем Макроном и его супругой Брижит во время визита во... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T15:43:00+03:00
2025-05-27T15:43:00+03:00
вьетнам
в мире
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019198837_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_75431c0524af31f9af718de9249432b8.jpg
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости.Автор статьи в журнале Spectator высмеял инцидент с пощечиной, произошедший между президентом Эмманюэлем Макроном и его супругой Брижит во время визита во Вьетнам."Божечки мои, похоже, что не все гладко в парижском раю. &lt;...&gt; Ничего себе у президентской четы вышел тет-а-тет, а?" — с иронией высказался автор статьи.Журналист в шутливой форме отреагировал на слова одного из приближенных к французскому президенту, назвавшего этот эпизод моментом единения."Ах вот как это теперь называется — будем знать..." — написал он.В понедельник в СМИ распространилось видео, на котором Макрон получил пощечину от супруги в момент, когда открывалась дверь президентского самолета. Явно не ожидавший этого глава государства пошатнулся и растерялся, оставшись на несколько секунд стоять с открытым ртом.Елисейский дворец изначально заявил, что съемка поддельная. Однако когда выяснилось, что кадры появились во множестве изданий, в офисе президента признали их подлинность, указав на то, что это был "сложный момент" для президента.
https://ria.ru/20250404/makron-2009433274.html
вьетнам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Макрон получил пощечину от жены во время визита во Вьетнам
Французский президент Эммануэль Макрон попал на камеры журналистов во время того, как его супруга Брижит дала ему пощечину, передает издание RMC.
2025-05-27T15:43
true
PT0M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019198837_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cbffb811f3bd6b03ab0b286803f7be2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вьетнам, в мире, эммануэль макрон
Вьетнам, В мире, Эммануэль Макрон
"Проблемы в парижском раю". На Западе высмеяли Макрона

Spectator высмеял скандал с пощечиной Макрону от его супруги

© Getty Images / Antoine Gyori - CorbisПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Getty Images / Antoine Gyori - Corbis
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости.Автор статьи в журнале Spectator высмеял инцидент с пощечиной, произошедший между президентом Эмманюэлем Макроном и его супругой Брижит во время визита во Вьетнам.
"Божечки мои, похоже, что не все гладко в парижском раю. <...> Ничего себе у президентской четы вышел тет-а-тет, а?" — с иронией высказался автор статьи.
Журналист в шутливой форме отреагировал на слова одного из приближенных к французскому президенту, назвавшего этот эпизод моментом единения.
"Ах вот как это теперь называется — будем знать..." — написал он.
В понедельник в СМИ распространилось видео, на котором Макрон получил пощечину от супруги в момент, когда открывалась дверь президентского самолета. Явно не ожидавший этого глава государства пошатнулся и растерялся, оставшись на несколько секунд стоять с открытым ртом.
Елисейский дворец изначально заявил, что съемка поддельная. Однако когда выяснилось, что кадры появились во множестве изданий, в офисе президента признали их подлинность, указав на то, что это был "сложный момент" для президента.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Во Франции рассказали о странном пристрастии Макрона
4 апреля, 20:04
 
ВьетнамВ миреЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала