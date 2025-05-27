https://ria.ru/20250527/makron-2019360518.html
"Проблемы в парижском раю". На Западе высмеяли Макрона
"Проблемы в парижском раю". На Западе высмеяли Макрона - РИА Новости, 27.05.2025
"Проблемы в парижском раю". На Западе высмеяли Макрона
Автор статьи в журнале Spectator высмеял инцидент с пощечиной, произошедший между президентом Эмманюэлем Макроном и его супругой Брижит во время визита во... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T15:43:00+03:00
2025-05-27T15:43:00+03:00
2025-05-27T15:43:00+03:00
вьетнам
в мире
эммануэль макрон
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости.Автор статьи в журнале Spectator высмеял инцидент с пощечиной, произошедший между президентом Эмманюэлем Макроном и его супругой Брижит во время визита во Вьетнам."Божечки мои, похоже, что не все гладко в парижском раю. <...> Ничего себе у президентской четы вышел тет-а-тет, а?" — с иронией высказался автор статьи.Журналист в шутливой форме отреагировал на слова одного из приближенных к французскому президенту, назвавшего этот эпизод моментом единения."Ах вот как это теперь называется — будем знать..." — написал он.В понедельник в СМИ распространилось видео, на котором Макрон получил пощечину от супруги в момент, когда открывалась дверь президентского самолета. Явно не ожидавший этого глава государства пошатнулся и растерялся, оставшись на несколько секунд стоять с открытым ртом.Елисейский дворец изначально заявил, что съемка поддельная. Однако когда выяснилось, что кадры появились во множестве изданий, в офисе президента признали их подлинность, указав на то, что это был "сложный момент" для президента.
https://ria.ru/20250404/makron-2009433274.html
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Макрон получил пощечину от жены во время визита во Вьетнам
Французский президент Эммануэль Макрон попал на камеры журналистов во время того, как его супруга Брижит дала ему пощечину, передает издание RMC.
2025-05-27T15:43
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вьетнам, в мире, эммануэль макрон
Вьетнам, В мире, Эммануэль Макрон
"Проблемы в парижском раю". На Западе высмеяли Макрона
Spectator высмеял скандал с пощечиной Макрону от его супруги
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости.
Автор статьи в журнале Spectator
высмеял инцидент с пощечиной, произошедший между президентом Эмманюэлем Макроном и его супругой Брижит во время визита во Вьетнам.
"Божечки мои, похоже, что не все гладко в парижском раю. <...> Ничего себе у президентской четы вышел тет-а-тет, а?" — с иронией высказался автор статьи.
Журналист в шутливой форме отреагировал на слова одного из приближенных к французскому президенту, назвавшего этот эпизод моментом единения.
"Ах вот как это теперь называется — будем знать..." — написал он.
В понедельник в СМИ распространилось видео, на котором Макрон получил пощечину от супруги в момент, когда открывалась дверь президентского самолета. Явно не ожидавший этого глава государства пошатнулся и растерялся, оставшись на несколько секунд стоять с открытым ртом.
Елисейский дворец изначально заявил, что съемка поддельная. Однако когда выяснилось, что кадры появились во множестве изданий, в офисе президента признали их подлинность, указав на то, что это был "сложный момент" для президента.