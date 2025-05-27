https://ria.ru/20250527/lvov-2019417164.html
Во Львове демонтировали колонны мемориального комплекса советским солдатам
Во Львове демонтировали колонны мемориального комплекса советским солдатам - РИА Новости, 27.05.2025
Во Львове демонтировали колонны мемориального комплекса советским солдатам
Власти Львова демонтировали колонны на входе в мемориальный комплекс "Холм Славы", там же продолжается эксгумация останков советских солдат, сообщил во вторник... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T18:23:00+03:00
2025-05-27T18:23:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Власти Львова демонтировали колонны на входе в мемориальный комплекс "Холм Славы", там же продолжается эксгумация останков советских солдат, сообщил во вторник украинский телеканал "Общественное". "Во Львове демонтируют колонны на входе на "Холм Славы". Там также продолжается эксгумация советских захоронений", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале львовского отделения "Общественного". Судя по опубликованному телеканалом видео, часть монумента у входа на мемориал уже разрушена. На месте работает тяжелая техника. Работы по демонтажу мемориального комплекса были начаты в апреле этого года. Украинское издание Zaxid.net в январе сообщало, что власти Львова решили эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов, в том числе Героя Советского Союза Николая Кузнецова, в связи с переносом мемориального комплекса "Холм Славы". По информации издания, сначала планируется перенести элементы памятника, затем проведут исследование и эксгумируют останки воинов. В частности, речь идет о 200 одиночных могилах, четырех братских и могиле Кузнецова. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Мемориал "Холм Славы" во Львове был возведен в честь русских и советских воинов, погибших в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн. Николай Кузнецов – Герой СССР, сотрудник органов госбезопасности, разведчик. Родился в Свердловской области. Погиб в 1944 году на Украине. Его останки захоронены во Львове на "Холме Славы".
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Власти Львова демонтировали колонны на входе в мемориальный комплекс "Холм Славы"
Власти Львова демонтировали колонны на входе в мемориальный комплекс "Холм Славы", там же продолжается эксгумация останков советских солдат, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015-м, когда был принят закон о так называемой декоммунизации.
2025-05-27T18:23
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в мире, львов, украина, россия, николай кузнецов
В мире, Львов, Украина, Россия, Николай Кузнецов
Во Львове демонтировали колонны мемориального комплекса советским солдатам
Во Львове демонтировали колонны на входе в мемориальный комплекс "Холм Славы"