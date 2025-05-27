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ОБСЕ практически превратилась в свой антипод, заявил Лукашевич - РИА Новости, 27.05.2025
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05:54 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/lukashevich-2019245498.html
ОБСЕ практически превратилась в свой антипод, заявил Лукашевич
ОБСЕ практически превратилась в свой антипод, заявил Лукашевич - РИА Новости, 27.05.2025
ОБСЕ практически превратилась в свой антипод, заявил Лукашевич
Спустя 50 лет после подписания Хельсинкского заключительного акта наблюдается возвращение к дохельсинкским реалиям, когда для России и ее союзников вновь... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T05:54:00+03:00
2025-05-27T05:54:00+03:00
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ВЕНА, 27 мая - РИА Новости. Спустя 50 лет после подписания Хельсинкского заключительного акта наблюдается возвращение к дохельсинкским реалиям, когда для России и ее союзников вновь опустился железный занавес, русскоязычное население дискриминируют, а международные институты молчат, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на полях круглого стола в Вене по теме "Хельсинкский Заключительный акт как политическое наследие Победы во Второй мировой войне". "Если в 1975 году лидеры с совершенно разными политическими устремлениями смогли найти в себе силу собраться и решить, как строить мирную жизнь в Европе, то теперь, через 50 лет, мы видим, по сути, возвращение к тем же… дохельсинкским реалиям: это железный занавес для России и Белоруссии, это санкции, визовые препоны, дискриминация русского и русскоязычного населения и средств массовой информации при полном молчании институтов, которые должны реагировать на такие грубые нарушения. ОБСЕ практически превратилась в свой антипод", - сказал Лукашевич. По его словам, сложно увидеть какие-либо перспективы ОБСЕ, учитывая то, как эта организация работает сегодня. "Во многом это будет зависеть от итогов нашей специальной военной операции и тех подходов, которые, возможно, приведут к урегулированию этого конфликта", - добавил постпред РФ при ОБСЕ. По его словам, сегодня в Европе и Евроатлантике доминирует связка НАТО и Европейского союза. "Никакой ОБСЕ им не нужно. Она нужна им как приводной ремень - механизм, который будет дотягивать восточное постсоветское пространство до неких стандартов. То есть это опять-таки не созидательное и объединяющее начало, а разъединяющее. То есть жирным ножом просто прочерчиваются опять разделительные линии в Европе и Евроатлантике", - заключил дипломат. Хельсинкский заключительный акт - международный документ, подписанный 1 августа 1975 года в Хельсинки на Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), предшественнике ОБСЕ. Его подписали 35 стран, включая СССР, США, Канаду и большинство европейских государств. Хотя акт не имел юридической силы, он стал политически значимым соглашением, заложившим основы европейской системы безопасности в период холодной войны. Однако сегодня роль ОБСЕ значительно ослабла. Как не раз заявляла российская сторона, организация переживает внутренний кризис и страдает от политизации. Круглый стол в Вене по теме "Хельсинкский Заключительный акт как политическое наследие Победы во Второй мировой войне" состоялся в понедельник. Мероприятие было организовано постпредствами России и Белоруссии при ОБСЕ, а также посольством России в Австрии. Его приурочили к двум юбилейным датам: 80-летию Победы над нацизмом во Второй Мировой войне и 50-летию подписания Хельсинкского Заключительного акта.
https://ria.ru/20250130/obse-1996347495.html
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в мире, россия, европа, вена, александр лукашевич, обсе, нато
В мире, Россия, Европа, Вена, Александр Лукашевич, ОБСЕ, НАТО
ОБСЕ практически превратилась в свой антипод, заявил Лукашевич

Постпред при ОБСЕ Лукашевич заявил о возвращении к дохельсинкским реалиям

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПостоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Архивное фото
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ВЕНА, 27 мая - РИА Новости. Спустя 50 лет после подписания Хельсинкского заключительного акта наблюдается возвращение к дохельсинкским реалиям, когда для России и ее союзников вновь опустился железный занавес, русскоязычное население дискриминируют, а международные институты молчат, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на полях круглого стола в Вене по теме "Хельсинкский Заключительный акт как политическое наследие Победы во Второй мировой войне".
"Если в 1975 году лидеры с совершенно разными политическими устремлениями смогли найти в себе силу собраться и решить, как строить мирную жизнь в Европе, то теперь, через 50 лет, мы видим, по сути, возвращение к тем же… дохельсинкским реалиям: это железный занавес для России и Белоруссии, это санкции, визовые препоны, дискриминация русского и русскоязычного населения и средств массовой информации при полном молчании институтов, которые должны реагировать на такие грубые нарушения. ОБСЕ практически превратилась в свой антипод", - сказал Лукашевич.
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По его словам, сложно увидеть какие-либо перспективы ОБСЕ, учитывая то, как эта организация работает сегодня. "Во многом это будет зависеть от итогов нашей специальной военной операции и тех подходов, которые, возможно, приведут к урегулированию этого конфликта", - добавил постпред РФ при ОБСЕ.
По его словам, сегодня в Европе и Евроатлантике доминирует связка НАТО и Европейского союза. "Никакой ОБСЕ им не нужно. Она нужна им как приводной ремень - механизм, который будет дотягивать восточное постсоветское пространство до неких стандартов. То есть это опять-таки не созидательное и объединяющее начало, а разъединяющее. То есть жирным ножом просто прочерчиваются опять разделительные линии в Европе и Евроатлантике", - заключил дипломат.
Хельсинкский заключительный акт - международный документ, подписанный 1 августа 1975 года в Хельсинки на Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), предшественнике ОБСЕ. Его подписали 35 стран, включая СССР, США, Канаду и большинство европейских государств. Хотя акт не имел юридической силы, он стал политически значимым соглашением, заложившим основы европейской системы безопасности в период холодной войны.
Однако сегодня роль ОБСЕ значительно ослабла. Как не раз заявляла российская сторона, организация переживает внутренний кризис и страдает от политизации.
Круглый стол в Вене по теме "Хельсинкский Заключительный акт как политическое наследие Победы во Второй мировой войне" состоялся в понедельник. Мероприятие было организовано постпредствами России и Белоруссии при ОБСЕ, а также посольством России в Австрии. Его приурочили к двум юбилейным датам: 80-летию Победы над нацизмом во Второй Мировой войне и 50-летию подписания Хельсинкского Заключительного акта.
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
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