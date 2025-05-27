https://ria.ru/20250527/los-2019442217.html

Рыбаки в Ярославской области убили переплывшего реку лося

Рыбаки в Ярославской области убили переплывшего реку лося - РИА Новости, 27.05.2025

Рыбаки в Ярославской области убили переплывшего реку лося

Два рыбака в Ярославской области стали фигурантами уголовного дела о незаконной охоте после того, как, увидев переплывающего реку лося, встретили его на берегу... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T21:24:00+03:00

2025-05-27T21:24:00+03:00

2025-05-27T21:24:00+03:00

происшествия

ярославская область

россия

волга

котово

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

дикие животные

животные

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_2b7e431f77eb6a1472ed43389ee78ad2.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Два рыбака в Ярославской области стали фигурантами уголовного дела о незаконной охоте после того, как, увидев переплывающего реку лося, встретили его на берегу и убили, а мясо забрали себе, сообщило УМВД по региону. "По данным правоохранителей, несколько дней назад в лесном массиве на берегу реки Волга (район деревни Котово) двое мужчин-рыбаков увидели плывущего лося. Встретив животное на берегу, граждане перерезали ему горло, тушу разделали, а мясо перевезли в гараж", - говорится в сообщении. Угличская полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ "Незаконная охота". В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли моторную лодку, навигатор, нож, останки животного, отмечают в полиции. Согласно УК РФ, максимальная санкция по статье, которую инкриминируют рыбакам, предусматривает до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250527/los-2019326806.html

ярославская область

россия

котово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ярославская область, россия, волга, котово, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дикие животные, животные