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Рыбаки в Ярославской области убили переплывшего реку лося
Рыбаки в Ярославской области убили переплывшего реку лося - РИА Новости, 27.05.2025
Рыбаки в Ярославской области убили переплывшего реку лося
Два рыбака в Ярославской области стали фигурантами уголовного дела о незаконной охоте после того, как, увидев переплывающего реку лося, встретили его на берегу... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T21:24:00+03:00
2025-05-27T21:24:00+03:00
2025-05-27T21:24:00+03:00
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Два рыбака в Ярославской области стали фигурантами уголовного дела о незаконной охоте после того, как, увидев переплывающего реку лося, встретили его на берегу и убили, а мясо забрали себе, сообщило УМВД по региону. "По данным правоохранителей, несколько дней назад в лесном массиве на берегу реки Волга (район деревни Котово) двое мужчин-рыбаков увидели плывущего лося. Встретив животное на берегу, граждане перерезали ему горло, тушу разделали, а мясо перевезли в гараж", - говорится в сообщении. Угличская полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ "Незаконная охота". В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли моторную лодку, навигатор, нож, останки животного, отмечают в полиции. Согласно УК РФ, максимальная санкция по статье, которую инкриминируют рыбакам, предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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происшествия, ярославская область, россия, волга, котово, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дикие животные, животные
Происшествия, Ярославская область, Россия, Волга, Котово, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Дикие животные, Животные
Рыбаки в Ярославской области убили переплывшего реку лося
МВД: рыбаки под Ярославлем увидели на берегу переплывшего реку лося и убили его